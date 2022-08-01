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【科技巨頭】宏觀環境面臨挑戰　Google要求員工提升生產力　

環球政經 18:28 2022/08/01

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Google母企Alphabet（美：GOOGL）行政總裁Sundar Picha宣布推出一項名為「Simplicity Sprint」的新項目，旨在提高員工的生產效率專注度。

據《CNBC》引述內部文件報道，Sundar Pichai上周三（27日）在員工大會上表示，公司面臨著一個充滿挑戰的宏觀環境，未來還有更多的不確定性。令人擔憂的是，公司的整體生產力並沒有達到所擁有的員工人數所需要的水平。他要求員工協助創建一種更專注於使命、更聚焦於產品、更以客戶為中心的文化，「我們應該考慮如何最大限度地減少干擾我們的事情，提高產品優勢和生產力。」

Alphabet將在8月15日之前通過一項內部調查，讓員工分享他們的想法，Sundar Pichai稱，該調查是該公司更快地獲得更好的結果的一種嘗試

此前該公司公布季度業績，連續第二個季度的收益和收入低於預期。收入增長從一年前的62%放緩至13%。財務總監Ruth Porat表示，預計一些挑戰將在短期內繼續存在。

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責任編輯：黃苑筠

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