▲ 【分析｜騰訊】騰訊再跌穿300大關 預計三大業務支柱次季疲軟、南非大股東或靜待騰訊績後部署沽貨

踏入8月港股業績期，「股王」騰訊 （00700） 也正式倒數第二季財報成績表，然而隨著騰訊踏入靜默期，失去回購支撐股價的騰訊短期走弱，8月1日亦再度跌穿300元大關，收報299.6元。

目前多個內外負面因素影響騰訊，雖然內地重啟遊戲版號審批，但騰訊未有任何遊戲獲發版號，意味騰訊暫時只能消耗遊戲儲備，此外全球各地陸續重新開放，也不利國際遊戲行業表現，更重要的是，來自南非大股東Naspers 及旗下Prosus沽貨騰訊壓力仍遠遠未見終點。

騰訊8月17日發布次季及中期業績，綜合券商分析指，受累疫情及監管等因素，騰訊三大支柱包括遊戲、廣告及金融和雲業務承壓，市埸平均估計騰訊次季收入將按年跌1.7%，是騰訊自2004年上市以來首次倒退。

1. 騰訊無新遊戲獲批 國際發展面臨行業逆風

巴克萊上月中旬曾發表報告指，騰訊多項業務疲軟趨勢仍然持續，重申中性評級和 44 美元的目標價。巴克萊指出，騰訊國內和國際遊戲業務面臨逆風，由於自去年8月以來沒有任何新遊戲獲批，騰訊次季內地遊戲表現或錄按季下降，下半年前景依然低迷。國際方面，全球重新開放對整個遊戲行業產生了負面影響，意味騰訊也不例外。

2. 騰訊廣告業務持續承壓 廣告商仍然謹慎 下半年始見好轉

騰訊廣告業務預計持續承壓，巴克萊指出，騰訊廣告有望6月起逐步反彈，此往線上教育、線上金融服務等在騰訊曝光度較大，上述行業出現變化令騰訊自去年底以來一直承受著巨大壓力，雖然4月和5月可能是低谷，但6月起複蘇屬漸進式，廣告商投放資金仍然非常謹慎，估計騰訊的廣告業務在第四季度恢復按年增長，但任何增長很大程度取決於中國宏觀經濟復甦及其防疫政策。

中金7月中旬曾發表報告提到，騰訊次季廣告業務繼續受到疫情的影響，此外騰訊對視頻號投入部分計入廣告，但正式商業化變現尚未開展，也拖累了廣告業務利潤率。中金預計騰訊廣告下半年整體情況會有所好轉，建議關注下半年廣告投放旺季的到來及視頻號廣告的變現進展。

3. 疫情防控拖累微信支付次季線下交易額 雲業務屬於降本增效階段

另外，微信支付業務增長繼續減慢，主要是受累防疫措施，巴克萊解釋，微信支付GTV（總交易額）的大部分是通過線下情境進行，而由於實體服務行業在3月至6月封城期間受到嚴重打擊，估計微信支付次季收入可能錄得按年及按季下降，而對比過去幾年普遍按年增長30至40%。隨著線下活動的逐步恢復，正在密切關注第三季度穩健反彈。

巴克萊考慮到監管機構可能會要求騰訊透過金融控股公司架構重組其金融科技業務，而政府大力推動電子人民幣（e-CNY） 可能會在未來幾年對微信支付造成越來越大的壓力。中金認為，雲業務在降本增效背景下，短期騰訊雲收入將承壓，但利潤率端在優化低毛利業務後將得到改善。

4. 南非大股東Naspers及旗下Prosus將有序沽貨騰訊

南非大股東Naspers 及旗下Prosus 已啟動新一輪回購計劃，6月28日至7月22日間已累斥18.21億美元（約142億港元）回購股份。由於Naspers及Prosus表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與NAV（資產淨值）的差距，考慮到目前Prosus 股價與每股NAV折讓近37%，估計未來數年Naspers及Prosus會繼續沽出騰訊回購，騰訊沽貨壓力仍遠遠未見終結。

自6月底後，Naspers 及旗下Prosus無披露任何涉及騰訊沽貨詳情，外界只能從大戶倉位揣測其部署。隨著騰訊已進入中期業績靜默期，Naspers等主要股東也進入禁售期，預計騰訊在8月17日發布中期業績後，Naspers等會再有行動。

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責任編輯：李哲毅