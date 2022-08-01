【恒大危機】恒大物業主席據報預告 公司將引入國企

內地媒體報道，仍然停牌的物管股恒大物業(06666)新任董事會主席段勝利近日首次召集公司中高層開會，會上提及恒大物業將引入國企。國企物管股今日表現各異。華潤萬象生活(01209)收報35.35元上升6.1%，中海物業(02669)收報8.15元跌0.6%，越秀服務(06626)收報3.59元跌4.5%。

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恒大物業134億元人民幣存款被強制執行事項，早前公布初步調查結果。中國恒大（03333）、恒大物業7月22日共同公告，這筆大額存款質押後被相關銀行強制執行，是因為作為存單質押後，貸款資金流向恒大集團，用於集團的營運和償還境內外債務。中國恒大稱，其執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮，以及子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬參與了上述安排，鑒於此，董事會決議要求上述人士辭任相關職務。

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