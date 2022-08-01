  • 33°C
香港時間 : 2022801日 (一) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】惠康萬寧買現金券享回贈　7-Eleven領消費券獲優惠券

Hot Talk 18:03 2022/08/01

分享：

分享：

市民最快可於周日（7日）領取新一批電子消費券，DFI宣布零售集團公布，旗下惠康、萬寧及7-Eleven將推出消費券優惠，在惠康及萬寧購買現金券可享額外現金券回贈，指定日期內於7-Eleven領取消費券亦可獲贈現金券。

惠康買2000元現金券獲120元回贈

DFI公布，由即日起至8月4日，於惠康購物滿150元即送30元現金券。由8月5日至9月1日，於惠康購買現金券可享額外回贈，買1000元現金券送50元現金券；買2000元送120元，購買現金券亦會獲贈價值120元品牌優惠券，購物滿150元則送30元現金優惠券。

另外，8月內使用WeChat PayHK或AlipayHK於惠康購買維他、威露士及滴露等品牌的產品亦有優惠。即日起至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿500元，登記後可享高達12,000yuu積分，使用其他恒生信用卡購物滿500元，亦可獲高達60元Cash dollars。

7-Eleven領消費券可獲優惠券

萬寧方面，8月8日至31日，購買1000元萬寧禮券，即送50元現金券，買2000元送100元，買3000元則送200元。至於7-Eleven，在8月7日至11日期間，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，可獲贈2張3元優惠券。8月7日至9月30日期間，購買300元7-Eleven現金券送30元及1000元yuu積分。8月3日至9月27日使用AlipayHK消費可享額外優惠，包括以優惠價換購部分品客薯片產品。

更多1萬元電子消費券消息    

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：

【著數優惠】新地推「新地商場禮品卡」備5個預設面值　用恒生信用卡買禮品片可享最多660元折扣優惠

【虛擬銀行】ZA Card簽賬可獲5% Bloom Coins回贈　Bloom App內綁定ZA Card享額外3%回贈

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 電子支付 7－Eleven 電子消費券 八達通 信用卡 支付寶 零售 惠康

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪與歐洲經銷商簽約　料10月向瑞典德國開店、參與巴黎車展

下一篇文章

港股倒升恒生指數收報20165點　滙豐（00005）股價升近5%、阿里巴巴（09988）股價跌近4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄33.2億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期升22點　北水錄33.2億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款