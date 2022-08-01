【電子消費券2022】惠康萬寧買現金券享回贈　7-Eleven領消費券獲優惠券

市民最快可於周日（7日）領取新一批電子消費券，DFI宣布零售集團公布，旗下惠康、萬寧及7-Eleven將推出消費券優惠，在惠康及萬寧購買現金券可享額外現金券回贈，指定日期內於7-Eleven領取消費券亦可獲贈現金券。

惠康買2000元現金券獲120元回贈

DFI公布，由即日起至8月4日，於惠康購物滿150元即送30元現金券。由8月5日至9月1日，於惠康購買現金券可享額外回贈，買1000元現金券送50元現金券；買2000元送120元，購買現金券亦會獲贈價值120元品牌優惠券，購物滿150元則送30元現金優惠券。

另外，8月內使用WeChat PayHK或AlipayHK於惠康購買維他、威露士及滴露等品牌的產品亦有優惠。即日起至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿500元，登記後可享高達12,000yuu積分，使用其他恒生信用卡購物滿500元，亦可獲高達60元Cash dollars。

7-Eleven領消費券可獲優惠券

萬寧方面，8月8日至31日，購買1000元萬寧禮券，即送50元現金券，買2000元送100元，買3000元則送200元。至於7-Eleven，在8月7日至11日期間，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，可獲贈2張3元優惠券。8月7日至9月30日期間，購買300元7-Eleven現金券送30元及1000元yuu積分。8月3日至9月27日使用AlipayHK消費可享額外優惠，包括以優惠價換購部分品客薯片產品。

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編輯：葉志偉