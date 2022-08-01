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【投資分析】施羅德：內地領先指標持續改善　A股估值具吸引力

股樓投資 17:47 2022/08/01

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施羅德投資管理（上海）有限公司多元化資產基金經理周勻表示，「考慮到新冠肺炎疫情帶來的經濟壓力與供應鏈瓶頸逐步緩解，我們目前對中國股市看高一線。」他認為，在2022年5月經歷一輪大幅漲勢後，中國A股市場進入了震盪緩漲階段。若與美股相比的話，中國股票現時的估值仍具備吸引力。

政策方面，周勻稱，「穩增長，穩就業」的導向為市場情緒提供了充分支持。施羅德認為，刺激政策或會更明顯地反映到第三季度的金融數據之上。然而，新冠肺炎疫情的反復，以及隨之而來的經濟承壓或會成為投資者亟需關注的風險因素。

周勻續稱：「與海外其他市場相比，中國正處於不同的經濟週期。2022年5月份，中國央行出乎意料地對5年期及以上品種貸款市場報價利率（LPR）進行減息。中國央行亦於2022年7月的金融統計數據發佈會上表示仍將保持流動性合理充裕，進一步推動金融機構降低企業融資成本。市場共識認為，目前流動性合理充裕且略為偏多。與此同時，中美利率倒掛或會抑制貨幣政策進一步放寬的空間。」

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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綜觀宏觀經濟數據，周勻表示：「中國內地大部份產出指標已於2022年4月觸底反彈。第二季度的國內生產總值（GDP）同比增長0.4%，增長速度降至自新冠肺炎疫情開始以來的較低水平。中國國家統計局製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）均於2022年6月份回升至榮枯線上方。其中，非製造業PMI由早前的 47.8% 升至54.7%。上述數據反映服務業景氣程度已於國內新冠肺炎疫情影響緩解後出現顯著提升。」

「在政策維持寬鬆，以及貨幣投放與企業貸款增長等領先指標持續改善的情況下，政策提振或會於2022年第三季度開啟對整體經濟週期性的抬升。加上中國與其他主要經濟體之間的經濟週期差異，國內經濟增長或有望於2023年領先全球主要市場。」

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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