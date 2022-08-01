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【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處招聘採購主任　月薪逾2.8萬元　入職條件一覽

理財智慧 18:24 2022/08/01

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中醫醫院發展計劃辦事處專責推動中醫醫院的規劃和發展，辦事處近日招聘採購主任，負責與中醫醫院項目有關的貨物和服務採購、監察報價或招標進度等工作。職位空缺月薪28,780元，獲聘者如能圓滿完成合約，可獲發約滿酬金，將相等於合約期內所得底薪總額的10%。

此外，職位將按非公務員合約條款受聘，為期1年；至於續約與否，則視乎辦事處服務需要及獲聘者工作表現而定。有意申請人士可瀏覽以下圖片，了解入職要求及工作內容詳情。申請將於8月8日截止，須留意只可親身或以郵寄方式遞交申請。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

入職要求：

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工作內容：

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申請手續：

(a) 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 下載。
(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達下述聯絡地址。請在信封面上註明申請職位名稱。如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚列印或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期遞交、未填妥、非使用指定申請書或以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。
(c) 持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。
(d) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六個星期內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港黃竹坑業勤街23號The HUB 13樓(1301號郵箱)

查詢電話：2127 4535

截止申請日期(日/月/年) ：08/08/2022 18:00:00

部門網址：https://www.healthbureau.gov.hk

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撰文 : 陳楚琨

中醫醫院 就業 經濟 中醫 香港 服務 採購

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