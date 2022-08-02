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【業績｜信義系】信義玻璃午後續挫6%、信義能源跌15%　信義玻璃上半年少賺38.5%（第二版）

股市 14:30 2022/08/02

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信義光能上半年少賺38%息10仙　毛利率大跌逾24個百分點

藍籌股信義光能 （00968） 截至6月底止，中期溢利按年跌38%至19億元，期內收入增20.1%至97億元。信義光能擬派中期息10港仙，按年少約41%。

信義光能現跌3.5%，報12.76元。信義玻璃 （00868） 跌6.5%，報14.58元，創2020年11月低。信義能源 （03868） 大跌15%，報3.28元，創去年5月低。

以業務劃分，信義光能太陽能玻璃銷售業務收入增22.6%至80.6億元；太陽能發電場業務增5.5%至15.6億元；礦產品銷售業務則貢獻4883.5萬元。

太陽能玻璃銷售為主要收入來源，約75.4%的收入貢獻來自中國大陸，按年上升7.3個百分點，亞洲其他地區、北美及歐洲的佔比則有所減少，分別為19.8%及4.5%。

兩原因致毛利率大跌

信義光能指，受市場需求增長帶動，上半年太陽能玻璃銷量按年大幅增加44.6%，然而，平均售價下降、原材料及能源成本上升抵銷了銷量增加，導致公司毛利下跌。集團上半年毛利率按年跌21.3個百分點至34.1%，其中，太陽能玻璃分部的毛利率跌24.5個百分點至26.7%。

展望未來，信義光能指，計劃新增8條日熔量各1,000噸新太陽能玻璃生產線，其中3條已於第二季投產，餘下5條新生產線料下半年投產，視乎聽證程序結果、市場狀況及能源價格等因素。

信義光能正在籌建12條新太陽能玻璃生產線，其中8條線於安徽蕪湖，2條線位於雲南及馬來西亞，但尚未有投產時間。

計劃回A上市

另外，信義光能宣布，將著手籌備人民幣普通股的建議發行，並擬於深圳證券交易所創業板或中國其他證券交易所上市。截至公告日期，公司尚未向中國相關證券監管機構遞交任何有關建議人民幣普通股發行的申請。

信義能源上半年多賺0.4%息7.7仙

信義能源上半年盈利按年增0.4%至6.23億元，可供分派收入增7.1%至5.63億元，擬派中期息7.7仙，按年增4.1%。期內，收益按年增13.1%至12.6億元，毛利率跌1.4個百分點至72.7%。

信義能源今年7月已完成 收購兩個總核准容量為130兆瓦的集中式平價上網太陽能發電場項目，料於年前開始全面營運，並計劃額外收購總核准容量不少於300兆瓦的太陽能發電場項目。

信義玻璃上半年少賺38.5%息0.4元

至於信義玻璃，上半年溢利少賺38.5%至33.05億元，收益按年升0.5%至136.5億元；派中期息40港仙，按年少39%。

管理層表示，純利倒退受浮法玻璃及建築玻璃毛利減少拖累，收益錄輕微增加乃汽車玻璃及建築玻璃業務收益改善，但上半年浮法玻璃產品平均售價較低，導致浮法玻璃貢獻收益按年少4.1%。

註：第二版加入信義玻璃業績

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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【盈警盈喜｜信義系】信義光能逆市挫4%　料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 信義玻璃（00868） 信義能源控股（03868） 信義光能（00968） 太陽能 太陽能股 藍籌股
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