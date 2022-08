【歷史建築】微軟夥歐洲保育團體　製Minecraft版英國古代建築遺址

▲ Corfe Castle Minecraft版本,由Minecraft YouTube創作者Grian開發。

過去有不少用戶曾在沙盒遊戲《Minecraft》中,建造並重現真實世界的歷史古蹟。微軟(Microsoft)日前宣布,Xbox將與歐洲著名歷史建築保育團體,英國國民信託(National Trust,前稱National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty,國家名勝古迹信託)合作,發揮旗下《Minecraft》長處,重現英國中世紀遺址科夫城堡(Corfe Castle),並且讓學生學習歷史文化。

Corfe Castle的歷史可以回溯到11世紀,由征服者威廉興建。目前該城堡由National Trust管理,對公眾開放,同時為英國一級保護建築。

推Minecraft教育版 讓學童虛擬考古

是次Corfe Castle Minecraft版本,由Minecraft YouTube創作者Grian協助開發,日前獲英國歷史學家Alice Loxton在其主持的影片中展示:

微軟為支援該項目,還計劃開發 Minecraft教育版體驗包,期望讓 英國 各地學童進行虛擬考古,利用遊戲來加強學習體驗。

