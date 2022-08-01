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【歷史建築】微軟夥歐洲保育團體　製Minecraft版英國古代建築遺址

科技 17:52 2022/08/01

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Corfe Castle Minecraft版本，由Minecraft YouTube創作者Grian開發。

過去有不少用戶曾在沙盒遊戲《Minecraft》中，建造並重現真實世界的歷史古蹟。微軟（Microsoft）日前宣布，Xbox將與歐洲著名歷史建築保育團體，英國國民信託（National Trust，前稱National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty，國家名勝古迹信託）合作，發揮旗下《Minecraft》長處，重現英國中世紀遺址科夫城堡（Corfe Castle），並且讓學生學習歷史文化。

【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容

【機迷熱話】外媒：Minecraft電影即將開始製作　「水行俠」Jason Momoa將出演

Corfe Castle的歷史可以回溯到11世紀，由征服者威廉興建。目前該城堡由National Trust管理，對公眾開放，同時為英國一級保護建築。

推Minecraft教育版 讓學童虛擬考古

是次Corfe Castle Minecraft版本，由Minecraft YouTube創作者Grian協助開發，日前獲英國歷史學家Alice Loxton在其主持的影片中展示：

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微軟為支援該項目，還計劃開發Minecraft教育版體驗包，期望讓英國各地學童進行虛擬考古，利用遊戲來加強學習體驗。

責任編輯：張寶燕

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