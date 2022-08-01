【和記電訊】 和記電訊上半年轉蝕9,600萬元 派特別息憧憬落空 股價急跌逾13%

和記電訊（00215）公布上半年業績，截至6月底止總收益近23億元，按年下降10%；錄得虧損9,600萬元，去年同期則錄得盈利3,100萬元；EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌7%，至6.95億元。公司擬派中期息2.28仙，與去年同期持平，惟今年不派特別息，去年同期派一次性特別息為每股19.8仙。特別息憧憬落空，股價今早（1日）低開11.3%後跌幅擴大，一度低見1.19元，最多跌16.2%，收報1.23元，仍大跌13.4%，創逾4個月低位。

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期內，服務收益按年減少4%至15.6億元，主要由於競爭激烈及上半年香港的疫情而收緊措施令企業解決方案收益減少，導致本地服務收益下跌6%。至於EBITDA下跌，集團解釋，主因服務收益下跌及網絡營運成本上升，然而藉長和集團廣泛的分銷網絡，集團加強「店中店」的策略，在豐澤、百佳及屈臣氏開設銷售點，並持續採取提升效率的措施，抵銷部分跌幅。

截至6月底止，香港及澳門客戶總數約為300萬名，較去年同期的320萬名下跌7%，主要受本港電話智能卡實名登記於今年3月1日開始所影響，部分跌幅因後繳、流動寬頻及SoSIM的客戶數目增加而有所抵銷。每月後繳客戶流失率改善至0.7%，按年跌0.4個百分點；本地後繳淨ARPU下跌7%至149元。

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記者：郭秀慧