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澳洲或限出口天然氣 防國內供應有缺口

環球社會熱點 18:22 2022/08/01

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，全球能源供應緊張，價格不斷上升。因應監管機構的警告，澳洲政府考慮縮減液化天然氣出口，避免國內供應出現問題，甚至價格突然上升。

澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬 【下一頁】

澳洲競爭與消費者委員會（Australian Competition & Consumer Commission，ACCC）早前發出警告，指澳洲需要額外能源，彌補離岸天然氣產量下降，避免人口最多的東岸地區能源供應受影響。

ACCC呼籲政府，啟動2017年設立的「澳洲本地天然氣供應機制」（Australian Domestic Gas Supply Mechanism），強制要求東岸液化天然氣把供應轉向予本地市場，避免供應短缺。主席卡斯－戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）指出，最新報告顯示東岸天然氣市場情況持續惡化。

ACCC報告發現，液化天然氣把出口商可能縮減本地供應，預計當地有56兆焦耳（petajoules）短缺，約10%的供應量，大既為14個液化天然氣儲存櫃。報告亦建議，出口商應立刻增加澳洲市場供應。

能源業界亦回應報告，強調尚有167兆焦耳未出售液化天然氣可供應予本地市場,認為數量足以避免供應有問題。

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資源部長瑪德琳妮.金（Madeleine King）周一（1日）表示，將與液化天然氣出口商及澳洲貿易伙伴商討後，於10月前決定是否減少出口天然氣。瑪德琳妮.金同日延長上述能源供應機制至2030年，並可能設立價格觸發機制增強作用。

瑪德琳妮.金指出，ACCC的報告反映液化天然氣出口商於2017年起，逐漸減少原定向本地市場提供的天然氣數量，讓人懷疑他們是否違背當初的承諾。瑪德琳妮.金亦強調，無意終止有利天然氣行業發展的長期合作。

財長查默斯（Jim Chalmers）表示，在民眾及商戶面臨巨大壓力時，保持澳洲本地天然氣供應穩定及價格具競爭力屬十分重要。

瑞信集團分析師卡沃維（Saul Kavonic）預期，澳洲政府或在2023年出現天然氣短缺，並收緊法律框架。但卡沃維認為，政府屆時可能尋求昆士蘭省液化天然氣生產商同意，在明年自願提供足夠液化天然氣應對短缺。

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責任編輯：吳漢培

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