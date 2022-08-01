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德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅

環球經濟金融 17:07 2022/08/01

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通脹及戰爭等因素衝擊下，德國零售銷售疲弱，上月零售銷售額創過去近30年以來的最大跌幅。德國當局指食品零售銷售額同樣下跌，主要受雜貨價格飆升及餐廳零售銷售額增加拖累。

【移民澳洲】5首府樓價下跌 悉尼跌幅創近40年最大 【下一頁】

德國聯邦統計局（Federal Statistical Office）周一（1日）公布數據，指6月的零售銷售額較去年同期大幅下跌8.8%，是自1994年以來的最大按年跌幅，大於路透社調查中分析師預期的8%。

6月的零售銷售額按月也下跌1.6%，低於分析師預期的0.2%增長。德國聯邦統計局指，雜貨價格上升和餐廳銷售額增加等因素拖累下，食品零售銷售額按月跌1.6%。

能源及食品價格持續飆升，德國通脹升至近十年以來的高位。當局指出高通脹情況，對德國消費環境產生明顯的不利影響。消費者削減可自由支配的支出，來彌補食品和能源成本的升幅。

通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱 【下一頁】

紡織品和服裝的零售銷售額下跌5.4%、網購及互聯網零售銷售額也分別下跌3.8%及15.1%，反映了德國重新開放經濟後，消費模式也隨之轉變。

Pantheon Macroeconomics首席歐元區經濟學家維斯特森（Claus Vistesen）形容零售銷售額少得可憐，更警告隨著銷售額急劇下跌，上周預測的今年第二季國内生産總值（GDP）或要進一步下調。

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責任編輯：鄭錦玲

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