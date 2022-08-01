【HSBC滙豐業績】滙豐祈耀年：滙豐分拆恐失國際性協同效應　預計執行分拆需3至5年、涉數十億美元

▲ 滙豐行政總裁祁耀年表示，預計執行分拆需3至5年，並涉數十億美元。

滙豐HSBC （00005） 公佈中期業績後舉行分析員會議，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）親身與本港分析員會面，會上主動提及分拆建議，稱之為「另類結構性選項」。

分拆後料失協同效應

祈耀年表示，集團最大優勢是有能力與全球主要經濟區域作資金連繫與貿易流動，在滙豐的業務網絡下，即使貿易流動有變、供應鏈發生轉移，集團在貿易流動方面仍具有一定市場份額。他續指，集團的國際性模式於成本基礎上已開始帶來協同效應，例如在數碼化建設方面，只需建立一次已可供全球業務使用，另資本組合多元化亦為集團帶來協同效應。

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經過與獨立第三方財務及法律顧問建議後，祈耀年指集團的判斷為「另類結構性選項」無法為股東交付更多價值，甚至反過來帶來負面影響。除損失國際性協同效應外，執行分拆上亦需考慮所涉及的重大成本與執行風險。

須25個司法區監管機構批准

具體而言，管理層指執行分拆須經過投資者以及25個司法區的監管機構批准，也將涉及一次性成本，且需時3至5年，因獨立的IT系統需3至5年時間以及數十億美元成本建構，另集團資本上也涉及股份重新發行事宜，這同樣需時數年處理。

分拆亞洲業務獨立上市後，滙豐亞洲區業務的核心一資本充足率要求料將較現時高，因失去了集團支援。管理層又指，其餘進行分拆的考慮因素，還包括負債管理工作、潛在稅務影響。至於其他預計負面結果，則關乎會否失去採購優勢、分拆後的降級風險、亞洲子公司能否取得美元清算牌照等。

稱現有策略最快最安全地達致高回報高股息

倘執行分拆，祁耀年提到顧客、僱員及股東均會受影響，明顯風險包括影響派息，顧客流失。作為全球性銀行，管理層稱集團與政府及全球監管機構均維持很強的良好關係，香港與倫敦的辦公室均支持集團在兩個半球的關係，並多次重申集團現有策略是最快及最安全地達致高回報與高股息的方法。

祈耀年強調，國際性聯繫是集團的核心價值主張，集團過去數年已嚴控成本，減少配置至低回報的區域性業務，並增加投資至高增長、高回報業務，例如是亞洲區財富管業務，從而更清晰地展示集團國際性策略的價值。他又提到，平均一般國際性顧客的收入是本國顧客的一倍，而且在高度激烈競爭的人才市場，尤其是亞洲區，國際性主張可為集團帶來正面效益。

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記者：余倩敏