【恒生業績】恒生內地商業房地產風險敞口約660億元　施穎茵：內房流動性壓力料持續至年底

▲ 【恒生業績】恒生內地商業房地產貸款約660億元 施穎茵：內房流動性壓力料持續至年底

恒生銀行 （00011） 財務總監梁永樂指，目前恒生的內地商業房地產的風險敞口約660億元，強調恒生一直密察各個借款人的情況，撥備暫時足夠，若有需要會進行更多撥備。梁永樂表示，內房發展商660億元貸款中，民企佔400億元，當中190億元為有抵押品貸款，210億元為無抵押品貸款。無抵押品貸款中，110億元屬於資產質素良好的貸款，100億元為高風險貸款，恒生已為其中約40億元進行撥備。

行政總裁施穎茵指，內房商業房地產市場持續受到壓力，市場流動性特別是離岸市場仍未見到復甦象，預期情況會持續至年底或明年，而內地房地產發展商貸款金額佔整體貸款額僅單位數，恒生一直積極及有效評估內房貸款，並作出各項風險管理措施，保持透明度，目前整體資產質素仍然穩健及良好。

恒生內地房貸約13億元 項目不完工的風險可控

內房爆發爛尾樓斷供潮，梁永樂指，現時內地房貸約13億元，當中約9億元主要是國企及外商投資企業的貸款，民企僅佔3.5億至4億元，基於工程的完工比率已達83%，項目不完工的風險可控。

他續稱，恒生只有一個停工樓盤，當中只牽涉一個客戶，涉及貸款額約140萬元，雖然項目停工，但客戶仍如期還款。另外，恒生有兩個內房項目正常建設，但有2名客戶脫期，總欠款約600萬元。

梁永樂強調，恒生自2021下半年已收緊房貨政策，批出房貸時會考慮3個因素，包括開發商的完工能力、項目完工程度、項目地點，只有項目完工比率達70%才會安心借出房貸，也會視物業所在地，目前只承造一線城市及二線城市（主要大灣區）的房貸，三線及四線城市不做。

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編輯：陳韻妍