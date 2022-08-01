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【電動車】理想上月交付10422輛理想ONE　按年升21%　一文看清電動車7月數據（不斷更新）

股市 16:58 2022/08/01

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一文看清電動車7月數據

國常會提到將延長免徵新能源汽車購置稅，車股周一表現造好，其中，蔚來 （09866） 升8.2%，理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） 均升逾6%。另外，電動車企業陸續公布7月銷售數據，理想汽車率先打頭陣，交付量按年增長達2成以上。本報以一文形式綜合各大電動車企的銷售表現。

內地汽車新勢力7月交付量

車廠 7月交付量（按年變化） 首7個月交付量（按年變化）
哪吒汽車  14,037輛（＋133%） 77,168輛（+185%）
理想汽車 （02015） 10,422輛（+21%） 70,825輛（＋83%）

滙證：明年上半年的汽車銷售會提前於今年下半年反映，看好4隻汽車股，看【下一頁】

理想7月交付按年升21.3%　L9預訂量逾5萬輛

理想汽車表示，7月交付10,422輛理想ONE，按年增長21.3%。理想ONE累計交付量已達194,913輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，公司第二款產品、家庭智能旗艦SUV理想L9自6月21日發布以來，累計預訂量已經超過5萬，其中，確認定購的定單數量已經超過3萬。

截至7月底止，理想汽車在全國有259家零售中心，覆蓋118個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心311家，覆蓋226個城市。

理想汽車升6.4%，收報134.1元

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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【電動車】理想6月交付13,024輛理想ONE　按年增長68.9%

編輯：袁諾曦

理想汽車—W（02015） 汽車股 電動車 港股

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