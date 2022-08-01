【電動車】「蔚小理」7月交付量按月回落兩成、罕有齊跑輸兩家初企　一文看清電動車新勢力7月數據（不斷更新）

▲ 一文看清電動車7月數據

國常會提到將延長免徵新能源汽車購置稅，車股周一表現造好，新能源汽車「新勢力」蔚來 （09866） 升8%，理想汽車 （02015） 及小鵬汽車 （09868） 均升逾6%。內地多家電動車企業陸續公布7月銷售數據，蔚來和理想汽車都維持逾兩成增長，小鵬汽車按年增長更逾4成，但「蔚小理」按月都所下跌，更罕有一同跑輸兩家同屬新勢力初企哪吒汽車、零跑汽車。

自今年初起，哪吒汽車、零跑汽車交付量發力，與蔚來、小鵬汽車和理想汽車差距收窄，最新月份5家新興車企交付量都逾一萬輛。「蔚小理」於今年下半年都有新車型開始交付，未來數月交付量排名或再重新洗牌。

本報以一文形式綜合各大電動車企的銷售表現。

內地汽車新勢力7月交付量

車廠 7月交付量（按年變化） 首7個月交付量（按年變化） 哪吒汽車 14,037輛（+133%） 77,168輛（+185%） 零跑汽車 12,044輛（+177%） 64,038輛（+244%） 小鵬汽車 （09868） 11,524輛（+43%） 80,507輛（+108%） 理想汽車 （02015） 10,422輛（+21%） 70,825輛（+83%） 蔚來汽車 （09866） 10,052輛（+27%） 60,879輛（+22%）

蔚來汽車7月交付增27%

蔚來汽車公布，7月交付10,052輛汽車，按年增長約26.7%，較6月交付12,961輛少22%，首7個月交付量為60,879輛，按年增22%。

蔚來汽車表示，截止7月底已累計交付22.7萬輛汽車。

上月蔚來交付7,579輛SUV及2,473輛高端智能電動轎車。

蔚來表示，ET7和EC6的生產受壓鑄件供應限制，公司已與供應鏈夥伴緊密合作，期望第3季下面月份內加速整車生產。

小鵬汽車7月交付增43% G9本月可訂

小鵬汽車公布，7月交付11,524輛汽車，按年增長43%，較6月交付15,295輛少25%。

小鵬汽車表示，今年首7個月交付量繼續是中國新興車企中最多。公司最新已累計交付近22萬輛汽車。

在7月，小鵬汽車交付6397輛轎跑「P7」、3608輛家用轎車「P5」和1519輛SUV「G3i」。小鵬汽車表示，8月就會開始接受旗艦SUV「G9」訂購，並會在9月正式推出。

理想7月交付按年升21.3% L9預訂量逾5萬輛

理想汽車表示，7月交付10,422輛理想ONE，按年增長21.3%，較6月交付13,024輛，減少約20%。

理想ONE累計交付量已達194,913輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，公司第二款產品、家庭智能旗艦SUV理想L9自6月21日發布以來，累計預訂量已經超過5萬，其中，確認定購的定單數量已經超過3萬。

截至7月底止，理想汽車在全國有259家零售中心，覆蓋118個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心311家，覆蓋226個城市。

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編輯：袁諾曦