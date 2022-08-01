▲ 【香港經濟】第二季香港預估GDP按年收縮1.4% 港府：改善程度遜預期

政府統計處公布，香港2022年第二季本地生產總值（GDP）按年下跌1.4%，較第一季香港GDP按年下跌3.9%改善，惟不及預期僅跌0.2%。雖然香港避開連續兩季按季倒退「技術性倒退」，但經季節性調整的GDP按季僅回升0.9%，不及市場和港府預期。港府表示，會在8月12日公布第二季香港GDP修訂數字和2022年全年GDP的修訂預測。

港府指上季GDP按年倒退，主要受季內對貿易表現疲弱所致。

按主要組成部分，香港第二季私人消費開支實質按年大致維持不變，政府消費開支按年實質上升13.0%，固定資本形成總額按年實質下跌3.0%。貨品出口總額按年實質下跌8.6%，貨品進口按年實質下跌6.2%。服務輸出按年實質上升1.8%，服務輸入按年實質下跌0.7%。

政府發言人表示，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。

港府：近期確診數字回升和金融狀況收緊 影響季度後期復蘇勢頭

港府指出，上季疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施幫助，本地活動略見恢復。然而，近期確診數字回升和金融狀況收緊，影響季度後期的復蘇勢頭。外圍方面，環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。

展望未來，港府表示，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現。供應側的干擾和烏克蘭局勢持續緊張令先進經濟體通脹高企，以及許多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長。雖然內地經濟應會進一步復蘇，但或未能完全抵銷先進經濟體轉差的影響。不過，如果內地與香港之間的跨境陸路運輸持續改善，或能為香港的對外貿易提供一些緩解。

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編輯：麥德銘