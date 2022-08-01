【香港經濟】第二季香港預估GDP按年收縮1.4%　恒生：息口趨升礙復蘇步伐　星展：經濟增長或要開關才有較佳表現（第二版）

▲ 【香港經濟】第二季香港預估GDP按年收縮1.4% 港府：改善程度遜預期

政府統計處公布，香港2022年第二季本地生產總值（GDP）按年下跌1.4%，較第一季香港GDP按年下跌3.9%改善，惟不及預期僅跌0.2%。雖然香港避開連續兩季按季倒退「技術性倒退」，但經季節性調整的GDP按季僅回升0.9%，不及市場和港府預期。港府表示，會在8月12日公布第二季香港GDP修訂數字和2022年全年GDP的修訂預測。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，第二季本港經濟錄得按年跌幅，主要反映外圍環境轉差的影響，近月歐美經濟出現放緩跡象，影響環球貿易活動，本港進出口貨量按年跌幅有所擴大，同時環球不明朗因素增加，加上息口趨升，也窒礙了本地消費及投資復甦的步伐。

恒生：具體經濟復甦速度仍要視乎外圍環境、央行政策及疫情

薛俊昇預期，環球經濟不景氣，以及主要央行進一步收緊貨幣政策，繼續是下半年本港經濟面對的下行風險，而政府推出消費券等刺激經濟措施，加上防疫措施有望逐步放寬，或有助零售銷售市道持續改善，預計下半年本港經濟表現會較上半年有所好轉，但具體經濟復甦速度仍要視乎外圍環境、主要央行收緊貨幣政策速度及未來疫情發展而定。

星展：消費券刺激經濟效用沒想像般大

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，政府公布的第二季香港經濟增長數據，還較該行預期按年負增長0.6%還差，相信出口按年跌8.6%會是較大的原因，季內上海因疫情而封城，影響了區內貿易。他又指，第一階段消費券刺激本地經濟的效用沒想像般大，4月發放首階段消費券，市民較集中在4月消費，包括珠寶鐘錶、手機、電子零件，5月的零售數據就較4月差，而該季亦約有一個月時間市民因疫情而未能外出用膳。此外，季內外圍加息影響本地的商業投資決定，機器、建築等投資數據轉弱。

對於下半年展望，謝家曦預計香港第三季經濟增長仍欠理想，要等到第四季香港或開關，經濟增長才會有較佳表現。他並提到，外圍加息下，外部需求或受影響，進而令香港下半年有外貿表現更差的風險。而本月有第二輪消費券發放，料該月的零售數據會按年雙位增長。

港府指上季GDP按年倒退，主要受季內對貿易表現疲弱所致。按主要組成部分，香港第二季私人消費開支實質按年大致維持不變，政府消費開支按年實質上升13.0%，固定資本形成總額按年實質下跌3.0%。貨品出口總額按年實質下跌8.6%，貨品進口按年實質下跌6.2%。服務輸出按年實質上升1.8%，服務輸入按年實質下跌0.7%。

政府發言人表示，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。

港府：近期確診數字回升和金融狀況收緊 影響季度後期復蘇勢頭

港府指出，上季疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施幫助，本地活動略見恢復。然而，近期確診數字回升和金融狀況收緊，影響季度後期的復蘇勢頭。外圍方面，環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。

展望未來，港府表示，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現。供應側的干擾和烏克蘭局勢持續緊張令先進經濟體通脹高企，以及許多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長。雖然內地經濟應會進一步復蘇，但或未能完全抵銷先進經濟體轉差的影響。不過，如果內地與香港之間的跨境陸路運輸持續改善，或能為香港的對外貿易提供一些緩解。

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編輯：麥德銘、胡學能