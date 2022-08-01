【著數優惠】百老滙 x Nikon期間限定體驗店 全線Z系相機鏡頭任試任玩 選購指定型號相機享獨家優惠

由即日起至8月28日，百老滙銅鑼灣怡和街分店化身為Nikon Experience Store期間限定體驗店，場內除會展出Nikon Z系列全線無反相機及鏡頭，並會展出多部極具紀念價值的Nikon經典古董相機。此外，選購指定產品可享獨家限定優惠，贈品包括戶內/外風扇、座地座檯電風扇、咖啡券、帆布袋、Nikon Store 電子購物現金券及Vlog專用拍攝套裝。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

另外，人氣YouTuber林芊妤（Coffee）亦預告將於8月12日（星期五）快閃現身，親身推介拍攝好物及心得；連續兩個周六將有Nikon Ambassador及Nikon Z Creator親臨期間限定體驗店傳授攝影技巧，包括縮時拍照及IGable打卡秘技。期間限定體驗店舉行期間更有一系列獨家購物優惠。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

於Nikon Experience Store期間限定體驗店內選購指定產品，即可享以下獨家限定優惠：

Nikon APS-C片幅相機

*百老滙銅鑼灣怡和街分店獨家優惠

凡購買Nikon APS-C片幅相機，即送MEGIVO SOMMER WILD 戶內/外風扇 （建議零售價399元）。風扇最長可使用21小時，隱藏式環形夜燈，設計更顯美感，倒掛設計適合戶外露營、燒烤及野餐。4段風速控制調節風力，加上自然風模式，模仿大自然真實風，柔和舒適。

Nikon全片幅相機

*百老滙銅鑼灣怡和街分店獨家優惠

凡購買Nikon全片幅相機，即送TOSHIBA 2合1座地座檯電風扇 （建議零售價988元）。電風扇附帶香薰功能，只需在附送的海綿上使用數滴香薰油就能帶來高級享受。

Z fc經典復古風格相機

購買Nikon Z fc相機，可獲贈200元電子咖啡券一張及Nikon Z fc型格帆布袋一個。齊玩多色復古皮革，以199元優惠價加購自選皮革顏色服務。（琥珀棕、白、珊瑚紅、自然灰、薄荷綠、沙米，6種顏色可選）

Z7 II相機鏡頭自選Combo

購買指定Z 7II相機加指定鏡頭，可享即買即減，再送Nikon Store電子購物現金券。（適用於購買濾鏡，電池及其他Nikon精品）

Z30 Vlog攝錄相機

購買Z 30相機，可獲贈總值超過600元的Vlog 專用拍攝套裝 （包括Nikon ML-L7無線遙控器、SmallRig無綫遙控手柄及防風毛套各1個）， 更可以超值價99元加購Godox 12吋LED雙色環形燈連小型雲台（360元）。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

店內亦設有獨家創意打卡點，只需於場內打卡位拍攝並上載至社交平台，於照片附上 @BroadwayHK @NikonHongKong #GoLivewithNikon，即有機會換領Nikon限量版精美口罩1盒（10件裝），數量有限，送完即止。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文