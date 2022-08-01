【新冠疫情】新加坡料6成居民曾染疫 王乙康稱不等於有群體免疫

受新冠肺炎Omicron亞變種病毒傳播影響，新加坡等地疫情出現反彈。新加坡衛生部長王乙康估計，約6成居民曾經染疫。但王乙康強調，現時無可能達至群體免疫。新加坡預料本周確診人數會進一步下跌，但當局將修改確診個案記錄方式，由記錄確診人數改為確診事件。

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新加坡至今錄得約170萬宗確診個案，佔整體人口約3成。王乙康周一（1日）現身國會時表示，衛生部透過監察常規綜合診所病例﹑其他健康義工血液樣本及確診數，估計約6成居民或曾感染新冠肺炎。

王乙康同時指，由於病毒會繼續變異，且具突破疫苗曾感染人士的保護效力，因此現時世界各地科學家多數認為無可能實現群體免疫。但王乙康強調，新冠疫苗仍能保護民眾，避免感染後發展成重症。

雖然新加坡正處於由BA.5亞變種毒株導致新一輪疫情中，但王乙康指當地過去10日的單日新增確診個人不斷下降，上周每周感染率已跌至0.9以下，王乙康預料，疫情將會在本周進一步消退。

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年初爆發的Omicron疫情中，有2.4%患者需要住院接受治療。但是次疫情中，僅得1.9%患者需要入院，並指由於有更多個案並未被官方記錄，所以實際比例會更低。

王乙康同時表示，新加坡再感染率一直低於其他國家，承認隨早期確診提供的保護力減弱，再確診情況會增加，因此衛生部將修改確診記錄方式。過去記錄確診患者人數，即一個感染兩次的患者只會被統計一次，新加坡將改為記錄確診事件，上述例子將會統計兩次，即日生效。王乙康指，新做法能更準確地反應疫情情況。

他亦被問及新加坡再次確診人數，王乙康回應指，確診3個月內再次受感染的情況非常罕見，而4至7個月後，再次確診的可能性約為未曾感染者的3%。

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責任編輯：李俊儀