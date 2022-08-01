【香港電影NFT】古天樂主演《明日戰記》推NFT　增影視IP影響力

▲ 《明日戰記》NFT系列參考了電影中的動力裝甲造型，變幻出10,000個不同的3D虛擬化身NFT。

古天樂早在第四十屆香港電影金像獎多番預告的首部香港科幻電影《明日戰記》，由古天樂監製兼主演，將於8月25日上映。天下一集團（One Cool Group）夥拍科技公司Gusto Collective，於今（1日）宣布推出首個NFT項目《OneCool Collective: 明日戰記》。整個《OneCool Collective: 明日戰記》項目將在8月6日（周六）正式啟動，分為兩個階段，將合共推出10,000個NFT。

《明日戰記》NFT系列參考了電影中的動力裝甲造型，變幻出10,000個不同的3D虛擬化身NFT，四種戰士類型的靈感亦源自於該電影。

首階推2千個NFT 售約$1,670

項目將共分為兩階段，首階段將推出2,000個特別版NFT，於8月6日在官方網站上鑄成，進行預售，翌日正式發售，為期兩日。次階段8,000個限量收藏版NFT則會在8月19日，香港時間上午9時起公開發售。

首階段特別版NFT預售價為0.15ETH（約1,670港元)，正式發售價為 0.18ETH（約2,010港元)。

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設可互換機制 用於明日戰記手遊

Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權指，電子資產擁有權的新興概念，具有巨大潛力，同時為所有影視IP的持份者創造內容、體驗和價值，可藉此增強影視IP的影響力。

是次的《明日戰記》NFT 系列將採用可互換機制，允許持有者在所擁有的NFT中互換造型特徵，包括武器、身體裝甲、手臂裝甲、頭盔和背景五個部分，這些可互換的元素將實時反映在NFT市場上。持有者還將可在即將推出的《明日戰記:勇者集結》手機遊戲中，使用NFT中的造型角色化身行動。

除了NFT系列，天下一集團與Gusto Collective還將透過一系列AR科技和實體數碼並行的購物體驗與公眾交流，並在OneCool Collective生態系統中互動並空投虛擬收藏品。以此組成的「OneCool 社群」，可享有NFT獨家用途，以及透過Web3領域擴闊影視IP的延續性。

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責任編輯：張寶燕

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