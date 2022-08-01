【串流音樂】TikTok進軍串流音樂市場？ 字節跳動已申請「TikTok Music」商標

綜合外媒報道，TikTok母公司字節跳動於5月向美國專利商標局遞交「TikTok Music」的商標申請，而澳洲的商標申請則在去年11月就已遞交。根據相關文件顯示，「TikTok Music」將允許用戶購買、播放、分享和下載音樂，另外用戶亦可以創建、分享和推薦播放列表、評論音樂以及直播音樂和影片。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

事實上，字節跳動於2020年已在印度、巴西和印度尼西亞推出串流音樂App Resso。而Resso的功能則與「TikTok Music」相似，例如創建播放列表、在社交媒體上分享歌曲等。

TikTok今年初亦有推出「SoundOn」計劃，音樂人可以直接將音樂作品直接上傳到TikTok及Resso，以及其他串流媒體平台如Apple Music、Spotify、Joox等。

【下半年部署】大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

然而目前尚未知道字節跳動對「TikTok Music」的開發，是否建基於Resso的框架，還是完全是新的東西。美國專利商標局亦尚未指派律師審核TikTok Music商標申請，距離推出「TikTok Music」的時間仍有待官方正式公布。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機