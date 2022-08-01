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【串流音樂】TikTok進軍串流音樂市場？ 字節跳動已申請「TikTok Music」商標

環球政經 17:04 2022/08/01

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綜合外媒報道，TikTok母公司字節跳動於5月向美國專利商標局遞交「TikTok Music」的商標申請，而澳洲的商標申請則在去年11月就已遞交。根據相關文件顯示，「TikTok Music」將允許用戶購買、播放、分享和下載音樂，另外用戶亦可以創建、分享和推薦播放列表、評論音樂以及直播音樂和影片。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

事實上，字節跳動於2020年已在印度、巴西和印度尼西亞推出串流音樂App Resso。而Resso的功能則與「TikTok Music」相似，例如創建播放列表、在社交媒體上分享歌曲等。

TikTok今年初亦有推出「SoundOn」計劃，音樂人可以直接將音樂作品直接上傳到TikTok及Resso，以及其他串流媒體平台如Apple Music、Spotify、Joox等。

【下半年部署】大和下調恒指本年目標至24500點  推薦3大主題12隻首選股【見下頁

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然而目前尚未知道字節跳動對「TikTok Music」的開發，是否建基於Resso的框架，還是完全是新的東西。美國專利商標局亦尚未指派律師審核TikTok Music商標申請，距離推出「TikTok Music」的時間仍有待官方正式公布。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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撰文 : 陳楚琨

社交平台 JOOX 字節跳動 串流 抖音 音樂 Apple Music 巴西 媒體 澳洲

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