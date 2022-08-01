▲ 【最優惠利率】恒生梁永樂：下半年很大機會加P 最優惠利率及存款利率上調的速度及時間或有所偏差

港美息差趨闊，恒生銀行 （00011） 執行董事兼行政總裁施穎茵表示，聯儲局預期年底前調升至3厘或以上，美國收緊貨幣政策亦擴大港美息差，當投資者轉向美元，充裕的港元流動性將減少，令港息面對上升壓力，而何時調高最優惠利率（P），主要視乎利率走勢、套息交易情況及本港銀行總結餘下跌速度，相信第四季港息較大機會上升。

財務總監梁永樂指，隨本港銀行總結餘下降，必定令港元拆息向上升，而7月的1個月拆息升得幾快，現時90%按指已觸及封頂息，下半年很大機會將會加P，也會調升儲蓄存款利率，但兩個利息上調的速度及時間或許會有所偏差。

梁永樂指，加息對銀行的利息業務有正面影響，預期第三季及第四季淨利息收益率均有改善，而P何時上調，將影響下半年淨利差或淨利息收益率變化。

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記者：陳韻妍