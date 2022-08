【劉‧住保鮮期@iM網欄】 雙龍出海慶祝 碧儷苑一周年

開業一周年的碧儷苑,經歷第五波疫情,仍然能夠堅持營運、用心製作美食,可想而知實力非凡。近期還推出時令的奄仔蟹套餐,老闆Jacqueline 、大廚龍哥和點心總廚龍師傅,邀約筆者和好友食飯慶祝。是夜雙龍出海、四手聯盟炮製美食,睇頭十足。

當晚菜式除了主角奄仔蟹外,盡是特色時令懷舊菜,像媽媽輩從前「去飲」常見名為「錦上添花」的錦繡百花球,亦有婆婆嫲嫲級喜愛的懷舊魚翅蟹肉灌湯餃。原來這款最傳統的灌湯餃是碧儷苑招牌點心之一,足料湯底鮮甜,加上用傳統器皿承載,所以非常受歡迎。

▼ 點擊圖片放大

環保養治麻辣小龍蝦

是夜飯局的頭盤是羽衣馬友。大廚將馬友去皮開邊蒸,馬友像小燕子般伏在碟上,充滿光澤油脂的魚肉加上魚油香氣濃郁,彷彿令人聽到很多Omega 3在呼喚,再加上大廚龍哥以甜麵醬來提鮮,怎不叫人要立即起筷?而魚皮則用來酥炸,香脆無比佐酒一流。

▼ 點擊圖片放大

當晚美食之一竟然有麻辣小龍蝦,曾幾何時聽見它的名字都有點害怕,皆因網絡上常盛傳小龍蝦是吃污水髒物長大的。老闆Jacqueline 卻說她們入貨的這款小龍蝦是產自澳洲,透過環保養治,乾淨且不受污染。約4個月年齡的小龍蝦肉質彈牙嫩滑,而且中間還有龍蝦膏。一試之後發覺蝦肉鮮甜爽口,蝦膏甘香美味,大廚以麻辣醬汁爆炒,為這道菜式添上畫龍點睛之效。

▼ 點擊圖片放大

滋味無窮鹽焗奄仔蟹

之後出場的就是主角岩鹽焗奄仔蟹,它的蟹膏甘香,肉身甜。今次以岩鹽焗製,原煲奄仔蟹以陶鍋盛載上枱,開蓋後奄仔蟹的馥郁香氣和鹽鮮味道,非常誘人。時令的重皮奄仔蟹配鮮艷蟹膏,一定要用十指來品嚐,你便會發覺箇中滋味無窮。

▼ 點擊圖片放大

去年,大廚龍哥以阿拉斯加大蟹配豉油王煎腸粉,令一眾食客入迷。今年他創作了豉油皇煎虎蝦伴腸粉,眾所周知龍哥的豉油皇做得很出色,今次以煎虎蝦代替阿拉斯加大蟹,原來目的是讓蝦汁滲透到腸粉內,令菜式更加惹味。

地底釀製騰龍鴛鴦鱔

另外一味值得推介的菜式就是騰龍鴛鴦鱔,碧儷苑選用台灣海鱔,肉質比較爽脆,炒炸相宜,所以製作了鴛鴦鱔二食,南乳鱔碌和秘醬炒鱔球。美酒配美食,她們特別選用以陶瓷器皿盛載兼埋在地底釀製,含有豐富礦物元素、口感複雜又層次分明的格魯吉亞陶瓷紅酒佐膳,配搭盡顯心思。

▼ 點擊圖片放大

甜品是充滿驚喜的虎虎生威,揭開中式煎堆上蓋,原來內藏合桃露,食用時再加入碟上香脆的合桃粒和造型巧妙的小老虎湯圓,但別忘記還有奶黃小老虎包向你招手,這麼吸引的甜品,享用和打卡都是一流!

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

