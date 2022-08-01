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【劉‧住保鮮期@iM網欄】 雙龍出海慶祝 碧儷苑一周年

名人薈萃 16:14 2022/08/01

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開業一周年的碧儷苑，經歷第五波疫情，仍然能夠堅持營運、用心製作美食，可想而知實力非凡。近期還推出時令的奄仔蟹套餐，老闆Jacqueline 、大廚龍哥和點心總廚龍師傅，邀約筆者和好友食飯慶祝。是夜雙龍出海、四手聯盟炮製美食，睇頭十足。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

當晚菜式除了主角奄仔蟹外，盡是特色時令懷舊菜，像媽媽輩從前「去飲」常見名為「錦上添花」的錦繡百花球，亦有婆婆嫲嫲級喜愛的懷舊魚翅蟹肉灌湯餃。原來這款最傳統的灌湯餃是碧儷苑招牌點心之一，足料湯底鮮甜，加上用傳統器皿承載，所以非常受歡迎。

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環保養治麻辣小龍蝦

是夜飯局的頭盤是羽衣馬友。大廚將馬友去皮開邊蒸，馬友像小燕子般伏在碟上，充滿光澤油脂的魚肉加上魚油香氣濃郁，彷彿令人聽到很多Omega 3在呼喚，再加上大廚龍哥以甜麵醬來提鮮，怎不叫人要立即起筷？而魚皮則用來酥炸，香脆無比佐酒一流。

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當晚美食之一竟然有麻辣小龍蝦，曾幾何時聽見它的名字都有點害怕，皆因網絡上常盛傳小龍蝦是吃污水髒物長大的。老闆Jacqueline 卻說她們入貨的這款小龍蝦是產自澳洲，透過環保養治，乾淨且不受污染。約4個月年齡的小龍蝦肉質彈牙嫩滑，而且中間還有龍蝦膏。一試之後發覺蝦肉鮮甜爽口，蝦膏甘香美味，大廚以麻辣醬汁爆炒，為這道菜式添上畫龍點睛之效。

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滋味無窮鹽焗奄仔蟹

之後出場的就是主角岩鹽焗奄仔蟹，它的蟹膏甘香，肉身甜。今次以岩鹽焗製，原煲奄仔蟹以陶鍋盛載上枱，開蓋後奄仔蟹的馥郁香氣和鹽鮮味道，非常誘人。時令的重皮奄仔蟹配鮮艷蟹膏，一定要用十指來品嚐，你便會發覺箇中滋味無窮。

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去年，大廚龍哥以阿拉斯加大蟹配豉油王煎腸粉，令一眾食客入迷。今年他創作了豉油皇煎虎蝦伴腸粉，眾所周知龍哥的豉油皇做得很出色，今次以煎虎蝦代替阿拉斯加大蟹，原來目的是讓蝦汁滲透到腸粉內，令菜式更加惹味。

地底釀製騰龍鴛鴦鱔

另外一味值得推介的菜式就是騰龍鴛鴦鱔，碧儷苑選用台灣海鱔，肉質比較爽脆，炒炸相宜，所以製作了鴛鴦鱔二食，南乳鱔碌和秘醬炒鱔球。美酒配美食，她們特別選用以陶瓷器皿盛載兼埋在地底釀製，含有豐富礦物元素、口感複雜又層次分明的格魯吉亞陶瓷紅酒佐膳，配搭盡顯心思。

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甜品是充滿驚喜的虎虎生威，揭開中式煎堆上蓋，原來內藏合桃露，食用時再加入碟上香脆的合桃粒和造型巧妙的小老虎湯圓，但別忘記還有奶黃小老虎包向你招手，這麼吸引的甜品，享用和打卡都是一流！

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

 

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