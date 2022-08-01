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【保險服務】宏利香港上半年簽逾萬張危疾新單　另推「守護無間危疾保」新產品

股市 16:22 2022/08/01

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【保險服務】宏利香港上半年簽逾萬張危疾新單　另推「守護無間危疾保」新產品。

宏利 （00945） 旗下宏利香港上半年危疾新保單數逾1萬張，集團香港及澳門首席產品總監李旭明指，疫情令客戶更注重健康保障，其新產品年度化保費佔康健保障保單比重達20%，料剛需及額外產品方案將刺激下半年銷售。

雖然社交距離減少經紀與客戶交流，但李旭明對內地市場感樂觀，又指集團將繼續於本地客及內地客作平均業務投資。

新產品名義保額達1000%　終止懷孕達105%

宏利推出「守護無間危疾保」及為準媽媽及嬰孩「守護無間危疾保（保寶未來）」，新產品總賠償名義金額合共達1000%、包額外5次癌症、2次心臟病或中風保障、設保費不變承諾，為第三或第四期癌症患者提供靈活賠償及額外保障。保寶未來方面，如不幸終止懷孕可獲到期及已繳保單105%賠

償。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽

 

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【125周年】宏利推誌慶優惠　身份證號碼或英文名含指定數字或字母最高折扣2000元

記者：宋佩恩

宏利金融－S（00945） 保險公司 疫情 香港 癌症
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