【分析｜電力股】煤價高企拖累上半年業績　電力股急挫反跌出低吸機會？　瑞信摩通首選呢一隻股！

內地多個城市上半年出現封城情況，電力股需求有所下降，同期煤炭股因煤炭價格向好紛發盈喜，也反映發電企業的發電成本上升，電力股6月升至高位後持續回軟，股價由高位至今普遍回落約20%。隨著壞消息陸續消化，或成為見底吸納時機。

電力股今日再次全綫下挫，華潤電力 （00836） 收跌4.6%，報14.08元，創逾1個月低，而華能國際 （00902） 亦跌4%，報3.6元。

華電燃料成本急增惹憂慮

6月份上海等地的封城情況紓緩，投資者憧憬電力需求有望恢復良好增長，對板塊利好，故股價一度升至高位。惟今年夏天天氣酷熱，市場關注用電量急升會否再次出現去年限電及缺煤的情況，華能國際 （00902） 上周公布的業績由盈轉虧，亦令市場擔心行業前景。

華電今年上半年收入按年升22.7%，公司指受燃料價格大幅上漲影響，期內由盈轉虧，錄得32.2億元虧損。值得留意的是，上半年營業成本按年急增40.7%，花旗表示淨虧損符合早前發布的盈利預警，但集團在煤價下跌下，單位燃料成本按季升幅仍達到9.1%，令人驚訝。

雖然華電管理層預計單位燃料成本可於第三季出現按季回落。但鑑於上半年錄得虧損，花旗對華能國電維持「沽售」評級，目標價2.8元。

庫存充足助煤價穩步回落

國務院上周公布，內地今年上半年原煤生產量保持了10%以上的按年增長，6月底全國統調電廠電煤的庫存按年增長51.7%至超過1.7億噸，故近期出現了歷史罕見的高溫天氣，電力負荷也創新高，但全國電力供需依然平穩有序。加上煤價近期穩步回落，或有助市場釋除對電力股成本上升的憂慮。

瑞信指，在多間獨立發電廠（IPPs）中，華潤電力 （00836） 在可再生能源貢獻較大，為行業首選。

摩通預期下半年標準煤價格較上半年下跌10%，行業未來投資重點將集中在下半年燃料成本，關稅上調前景及可再生能源新產能目標。該行同樣認為潤電是行業首選，指出其可再生能源資產估值較同業有超過20%折讓。

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記者：葉志偉