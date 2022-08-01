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【汽車股】 內地延長免徵新能源車購置稅 汽車股齊「開車」吉利股價升逾一成

股樓投資 16:18 2022/08/01

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國務院要求延續免徵新能源汽車購置稅政策，以及放寬購車資格限制，隨即刺激汽車股今日（1日）造好。其中，藍籌股吉利汽車（00175）一度急升近15%，高見17.74元，收報17.5元，仍大升12.9%，成交額增至29.9億元，為今日表現最強藍籌。另一藍籌比亞迪（01211）升3.6%，收報295.8元。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

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國務院總理李克強上周五（7月29日）主持國務院常務會議上提到，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，延續免徵新能源汽車購置稅政策，而有關新能源汽車購置稅免稅措施原本於今年底結束。

大摩發表研究報告指，國務院提出內地新能源汽車行業繼續享受汽車購置稅10%減免政策，為自2014年推出的第三次延長購置稅減免，與該行的基本情景預測一致，並維持對內地2022年及2023年電動汽車銷量預測為570萬輛和660萬輛，分別按年增長72%和15%。該行認為，目前補貼削減的影響似乎相對較小，延長的稅收減免可令電動汽車銷量保持健康的速度增長。

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記者：郭秀慧

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