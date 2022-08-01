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【美元滙價】專家料美元未見頂 花旗：美滙指數挑戰111新高

16:15 2022/08/01

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中美專家對美元是否已見頂看法呈分歧。

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自從聯儲局放鴿，指出美國或放緩加息，美滙指數連環失守107及106兩大關，暫報105.8。不過，大行花旗仍料美元未見頂，美滙指數3個月內有機挑戰111.02新高。反觀東亞 （00023） 預期，美滙指數只在105到107整固。

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局的加息步伐將會比市場預期更加鷹派。該行繼續預期核心通脹會促使聯儲局在9月22日（本港時間）再加息75點子，政策利率在年底時達到4厘至4.25厘區間，並且可能在2023年初進一步上升。

聯儲局加息0.75厘、美息升至2018年底後的最高水平【下一頁

廖嘉豪預計，美國7月份的CPI仍高達9.1%，8月份或輕微稍回至9%，隨後逐步回落，至今年底或回至7.3%。他同時預計，美滙指數於3個月內挑戰111.02新高，未來6個月至1年報104.04，兩年長期目標為99.33。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，7月聯儲局會議再次加息0.75厘，其迅速行動顯示控制通脹的堅定決心。未來數月美國通脹壓力將持續高企，預期9月份會議將最少再加0.5厘，亦不排除加息0.75厘，但仍取決於7、8月份美國通脹及經濟數據表現。隨着利率升至中性水平，進一步加息將達致緊縮經濟的效果，第四季加息步伐料會放慢，11及12月料再分別加息0.25厘，聯邦基金利率於今年底料最少升至3.25厘至3.5厘，全年累計加息約3.25厘。

芝商所料美國9月再加息0.5厘　其後兩次加息放慢至0.25厘【下一頁

蔡永雄又說，至於整個加息週期，若沒有極端情況，未來供應瓶頸及需求旺盛帶來的通脹壓力料將放緩，加上高基數效應，2023年美國通脹將持續回落。不過，因尚未以返回聯儲局2%的通脹目標，故預期該局於明年初或會繼續溫和加息，帶動聯邦基金利率升至3.75厘至4厘。

東亞銀行首席投資策略師李振豪補充，美滙指數將受聯儲局加息步伐，以及與各央行利差水平所影響。而歐元在美滙指數佔比超過57%，近日歐央行加息50點子後，美滙指數由高見約108.5開始回落至今。市場預期年內歐央行將再加息50點子，此消彼長後，歐美利差料進一步收窄，不利美元走勢。疊加英倫銀行及其他主要央行將跟隨美國加息步伐，美元利差優勢難以如上半年。

李振豪預期，美滙指數在105至107之間整固，若未來全球通脹見頂回落，投資氣氛回升，將為美元添壓，美滙指數下一支持位在約103.8。

上商研究部主管林俊泓預期，聯儲局將再加息1.5厘，料美滙指數上落區間在104到109水平，年底目標107。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，美國經濟已陷入技術性衰退，聯儲局未來加息步伐勢必放緩，預計今年餘下三次會議，9月加息0.5厘，11月和12月兩個月各加息0.25厘，合共累加1厘，預計美元今年高位已經出現，難以再向上突破，美滙指數年底目標105。

光大證券國際環球巿場及外滙策略師黃俊能估計，美滙指數下半年的高低位介乎98至109.14，年底目標價為100，預期聯儲局今年9月將再加息0.5厘，並於11月及12月的兩次會議中各加0.25厘，並於明年開始暫緩加息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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