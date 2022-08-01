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【好想去旅行】調查：9成港人擬一年內將到泰國旅遊　料人均消費高達1萬

商業 16:08 2022/08/01

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不少港人急不及待到外地旅遊，其中一個熱門目的地便是泰國。（法新社圖片）

雖然本港的防疫措施尚未完全解封，但有不少港人已急不及待到外地旅遊，其中一個熱門目的地便是泰國。有最新調查反映，有近９成港人將會於未來一年到訪泰國。

【好想去旅行】分析指秋季機票價格或回落　現時燃料仍佔最大開支

旅遊平台Klook與泰國政府旅遊局（香港）於 6月至7月中旬進行了《香港人「泰」想飛問卷調查》，訪問共3000名港人。結果發現，近9成人表示會於未來一年內到泰國旅遊，逾7成人表示渴望到泰國旅遊程度為8分或以上，當中35%更給予了10分滿分。

調查又發現，港人選擇到泰國旅遊的主要原因與消費價格及隔離措施有密切關係。當中首要原因為地消費便宜（63%），其次為抵達當地不需要隔離（54%）。另外亦有近半數人分別選擇因有很多不同美食（45%）及酒店價格便宜（42%）。

調查發現逾半數受訪者（55%）表示，預計到泰國旅遊的人均消費為5000至10,000元。即使泰國一直以價廉物美及消費便宜為名，但市民仍然為到泰國旅遊設頗高的預算，可見疫情下港人都傾向「報復式旅遊」。

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責任編輯：葉泳珊

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