  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (一) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐明年擬復派季度息　邵偉信：不應預期明年首三季能恢復派10美仙

股市 16:06 2022/08/01

分享：

分享：

【HSBC滙豐業績】滙豐明年擬復派季度息　邵偉信：不應預期明年首三季能恢復派10美仙

HSBC滙豐 （00005） 中期業績公告顯示明年擬復派季度息，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，不應預期明年首三季派息金額達到2019年及之前的10美仙。他稱，該行會從派發少於10美仙起步，再隨着時間而增加。​行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，對季度息沒有設定指引，但強調有信心明年有形股本回報率至少達12%、派息率有50%。

邵偉信：料最早於明年初考慮提出回購

今次業績一如市場預期，不再進一步提出回購，邵偉信表示，在普通股權一級資本（CET1）比率回到14%至14.5%區間前，不預期會有回購行動，由於預計明年上半年會重返該目標區間，故料最早於明年初考慮提出回購。他並指出，滙豐在美國國庫債券組合至今有60億美元按市價計算的稅前虧損，是推動CET1比率跌至低於目標區間的主要動力。

祈耀年：平保代表加入董事會須考慮利益衝突【下一頁】

此外，祈耀年在中期業績公告表示，該行的削減成本計劃繼續如期進行，而在12月前仍要多加努力，特別是進一步精簡架構。雖然通脹正升溫，他會繼續盡力將今年的經調整成本穩定於去年水平。

祈耀年補充，該行執行改革計劃，預計透過改革計劃，能整體節省50億至55億美元的區間上限金額，這會涉及在全球減少人手。

毋須進行裁員下讓人手逐步減少

邵偉信表示，該行就成本方面有計劃，而今年將是第四年該行能讓成本維持持平。隨着該行投資香港，第二季香港的成本基礎增加，而歐美則在成本方面作出減少。他又指，在數碼化、自動化業務下，滙豐會進一步以較少的人手營運，但不意味會有大型的裁員計劃，該行每年恒常已約有2萬人離職，認為毋須進行裁員下，讓人手逐步減少。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：上半年內房相關貸款撥備3億美元　料下半年撥備進一步增

相關文章：【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘

記者：胡學能

港股 派息 回購 香港 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後倒升半成　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【港股市況】滙豐績後升近5%　阿里巴巴跌3%、騰訊失守300元　恒生指數8月開局微升9點（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後升近5%　阿里巴巴跌3%、騰訊失守300元　恒生指數8月開局微升9點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款