▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐明年擬復派季度息 邵偉信：不應預期明年首三季能恢復派10美仙

HSBC滙豐 （00005） 中期業績公告顯示明年擬復派季度息，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，不應預期明年首三季派息金額達到2019年及之前的10美仙。他稱，該行會從派發少於10美仙起步，再隨着時間而增加。​行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，對季度息沒有設定指引，但強調有信心明年有形股本回報率至少達12%、派息率有50%。

邵偉信：料最早於明年初考慮提出回購

今次業績一如市場預期，不再進一步提出回購，邵偉信表示，在普通股權一級資本（CET1）比率回到14%至14.5%區間前，不預期會有回購行動，由於預計明年上半年會重返該目標區間，故料最早於明年初考慮提出回購。他並指出，滙豐在美國國庫債券組合至今有60億美元按市價計算的稅前虧損，是推動CET1比率跌至低於目標區間的主要動力。

此外，祈耀年在中期業績公告表示，該行的削減成本計劃繼續如期進行，而在12月前仍要多加努力，特別是進一步精簡架構。雖然通脹正升溫，他會繼續盡力將今年的經調整成本穩定於去年水平。

祈耀年補充，該行執行改革計劃，預計透過改革計劃，能整體節省50億至55億美元的區間上限金額，這會涉及在全球減少人手。

毋須進行裁員下讓人手逐步減少

邵偉信表示，該行就成本方面有計劃，而今年將是第四年該行能讓成本維持持平。隨着該行投資香港，第二季香港的成本基礎增加，而歐美則在成本方面作出減少。他又指，在數碼化、自動化業務下，滙豐會進一步以較少的人手營運，但不意味會有大型的裁員計劃，該行每年恒常已約有2萬人離職，認為毋須進行裁員下，讓人手逐步減少。

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記者：胡學能