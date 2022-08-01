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【香港經濟】第二季本地生產總值按年下跌1.4%　受對外貿易表現疲弱拖累

商業 16:36 2022/08/01

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政府統計處今日（1日）發布2022第二季的本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質下跌1.4%。（資料圖片）

政府統計處今日（1日）發布2022第二季的本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質下跌1.4%，而第一季的跌幅為3.9%，下跌主要是由於季內對外貿易表現疲弱所致。

【好想去旅行】分析指秋季機票價格或回落　現時燃料仍佔最大開支

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質大致維持不變，而第一季則下跌5.8%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼今第年一季上升6.7%後，在第二季與上年同期比較實質上升13.0%。

本地固定資本形成總額，在第年第二季與上年同期比較實質下跌3.0%，而第一季的跌幅為7.8%。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第一季4.5%的跌幅加劇。

確診數字回升影響復蘇

政府發言人表示，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。隨着本地疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施的幫助，本地活動略見恢復。然而，近期2019冠狀病毒病確診數字回升和金融狀況收緊，影響了季度後期的復蘇勢頭。

展望未來，本地經濟活動在今年餘下時間料會進一步恢復，但程度將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響，消費券計劃和其他政府推出的支援措施應會繼續支持需求。

本港第2季本地生產總值按年變幅

開支 變幅（%）
本地生產總值 -1.4
私人消費開支 -*
政府消費開支 13.0
本地固定資本形成總額 -3.0
貨品出口（離岸價） -8.6
貨品進口（離岸價） -6.2
服務輸出 1.8
服務輸入 -0.7

*增減少於0.05%

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責任編輯：李智美

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