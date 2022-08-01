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【2022消費券】消費券要限期前用完好苦惱？現買惠康、萬寧現金券享即時回贈　即送最多200元可當錢使現金券

理財智慧 16:25 2022/08/01

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新一輪電子消費券將於8月7日發放，但消費卷有使用日期限制，想要「延長」使用日子購買現金券是其中一個好辦法。DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven分別推出不同優惠回饋，其中包括購買現金券即享額外回贈、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。

惠康及萬寧同樣推出買現金券即享額外回贈優惠，詳情如下：

由2022年8月5日至9月1日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。每人限購$10,000現金券。可使用任何支付工具購買，贈送的$50及$120現金券有效期至9月29日。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

由2022年8月8日至8月31日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。

而7-Eleven亦有推出同樣回贈優惠，由2022年8月7日至9月30日，於7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈，買$300（一套10張$30現金券）即送$30及1,000 yuu積分。現金券的有效期至2023年1月31日，而贈送的$30現金券有效期至2022年10月31日，要留意的7-Eleven現金券不適用於購買香煙或服務項目。

按圖查看其他優惠：

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撰文 : 陳楚琨

著數優惠 電子消費券 萬寧 7－Eleven 惠康 經濟 零售 香港 品牌 八達通

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