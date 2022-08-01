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【職場熱話】返新公司一星期 驚覺同TEAM同事走晒 上手忠告字條暗藏舊檔案 打工仔疑中伏工

理財智慧 16:27 2022/08/01

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返新工、轉換新環境往往是帶著正正競競的感覺，如遇著伏工就難免更提心吊膽，最近有網民在連登發帖，指自己返了新公司一星期，發現全TEAM同事竟已走清，只剩下他跟經理，其後更發現上手同事留下忠告字條在舊FILE中，令他頓覺這份新工有點伏伏地。

返新公司中伏經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此帖一出，引起網友熱烈討論，不少均認為這間公司是有點怪，勸事主若覺得不對勁就即辭職，他們表示：「唔對路就早點走啦 」、「上手留message，直覺上真係伏工」、「樓主記得將個message流傳落去，同埋立即搵工」、「其實玩得總辭已經係一個提示，早走好過等啲關係變差，唔上唔落先嚟走」

其他網友回應：

最強調冇果樣野即係有

聽落咁恐怖既，好似恐怖片嘅開頭咁

快啲走！！我之前公司都係咁，舊人全部走哂。新人禁止同舊人交流，個新仔完全唔知咩事。仲第一時間換哂電腦，連留message比佢既機會都冇埋

公司岀現大規模離職，一定係有問題，建議再搵工。之前做個間都係咁，一入職就個個前後腳走，我做咗一個月都遞咗信

等錢洗就一邊搵一邊磨，平時準時走，返工唔駛咁上心。畢竟逗多一星期人工，都幾千蚊夠玩多陣

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責任編輯：李兆明

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