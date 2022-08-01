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【恒生業績】 上半年盈利倒退46% 第二次中期息減至0.7元 恒生股價午後反彈

股樓投資 15:43 2022/08/01

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恒生銀行（00011）中午公布上半年業績，總營業收入按年升逾7%，至275.3億元；純利則按年大跌46%，至47億元；股東回報率進一步下降至5.2%，每股盈利減少48%，至2.31元，去年同期為4.44元。第二次中期息降至0.7元，去年同期派1.1元，上半年合共派息1.4元，按年跌36%。惟股價午後倒升，一度高見131.4元，最多升3.9%，最新報130.5元，仍升3.2%，成交額3.1億元。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 【見下頁

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由於內地商業房地產行業之再融資風險增加，對預期信貸損失作出較大之調整，預期上半年信貸損失淨提撥約21億元，按年急升近5.2倍。期內，扣除上述減值提撥前的營業收入淨額，跌13.7%至149.4億元，主要反映人壽保險業務受到市場變動的不利影響，加上金融市場低迷，來自股票經紀活動及投資基金銷售收入減少所致，但部分跌幅被淨利息收入增加4%抵銷。

恒生表示，由於內房市場情況仍然不穩定，將會保持高度警惕，亦會繼續及早採取措施並審慎管理資產組合，盡量減少進⼀步之不利影響，以維持整體資產組合之質素。截至今年6月底止，總減值貸款對總客戶貸款之比率為1.92%，去年底則為1.04%，增加88個百分點。恒生指，整體信貸質素維持穩健。

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記者：郭秀慧

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港股 派息 純利 每股盈利 恒生銀行（00011） 金融

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