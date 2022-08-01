【港元定存】銀債包底息高達4厘 邊間港銀港元定存息可跑贏？

▲ 富邦剛把3個月享8.88厘港元定存延至9月底。

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8月開局，雖然面對銀債加保底息的競爭，但今天（8月1日）暫只得1間中小行調整港元定期存款息，大眾銀行又減又加，減3個月年息0.15厘至失守兩厘關，僅得1.85厘，但同時加兩個月年息0.1厘至0.9厘。專家料業界暫留力，待銀債正式推售才出招。

此外，專攻60歲或以上長者認購的新一批銀債即將推出，今年政府把發行額從350億元加碼至400億元，上限為450億元，保證年回報更由過往的3.5厘提高至4厘。即使面對加息周期，而市面上不乏港元定存息，在牌面上高過銀債的包底息，但專家建議老友記，基於3大主因，對俗稱長者iBond的銀債抽得過，且建議宜盡用閒資瞓身認購，包括：

（1）超高息全屬短期存款：例如集友7天港元定存年息享6厘，南商同期有5.5厘，恒生 （00011） 相同存期有4.5厘，中銀香港 （02388） 為4厘，但全是超短存，且須兌換資金才享特惠息，實際回報打折。

（2）附帶條件多：舉1個月港元定存的高息王為例，滙豐（HSBC）提供5厘年息，但額外要求較多，指定理財戶先參加旗下交易薈，成功完成股票交易買賣，再做定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，期內賺息1.6萬元。

（3）存息設限難賺盡：再舉市面冠絕全城的港元定存息率為例，富邦3個月年息有8.88厘，該行剛把截止期本來從上周五（7月29日）到期，現已順延至9月底。全新客戶須於9月底前成功在Fubon Go程式開立指定戶口，再以新資金開立定存，以上限1.5萬元計，期內賺息333元，每位客戶只獲獎賞一次。

可是，追息族若抽中一手（每手1萬元）銀債，每年穩袋400元利息，3年共袋1200元。

同樣，檢視港元定存中長息，全部不敵銀債的墊底息，如一年最高息是富邦的3.1厘，工銀亞洲及華僑永亨的388天存期，年息齊為3厘，半年期以富邦的2.9厘年息稱王，兩年期以招商永隆的2.8厘年息居首。

1年港元定存 富邦享3.1厘最高息

而有興趣作銀債分銷的中介商，須於上周三（7月27日）或之前回覆港交所 （00388） ，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，有興趣作銀債的分銷商，60歲或以上的長者佔該行總客戶比重約一成，且料1年定存息不會加至4厘。

另方面，專家預期本港今明兩年的通脹遠低於2%，相信銀債無法取得浮息計價的更高回報。大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部回應本報查詢指，料第3季CPI按年2.6%，第4季縮窄至1.5%。至於今年全年CPI預測料只升1.8%，明年再回落至1.5%。

上商研究部主管林俊泓估計，第3季CPI升1.4%，末季縮窄至僅升1%；而今明兩年CPI分別錄得1.3%及1.7%升幅。

那邊廂，一個月拆息2連跌，今報1.31厘；港滙曾觸及7.85的弱方保證範圍；而明天（2月）銀行總結餘已跌至1536億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪