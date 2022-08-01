【HSBC滙豐業績】祈耀年：平保業務模型及營運地區與滙豐重疊　加入董事會或引利益衝突　CFO預告適時考慮香港加P

▲ 【HSBC滙豐業績】祈耀年：平保代表加入董事會須考慮利益衝突 CFO預告適時考慮香港加P

HSBC滙豐 （00005） 近月被匿名股東要求分拆亞洲業務獨立上市，滙豐單一最大股東平保 （02318） 被視為主要推手，惟管理層多次傳出不同意分拆。對於坊間有聲音認為平保代表應列席滙豐董事會，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）回應稱，董事會有很清晰流程辨識候選人士，包括考慮獨立性、利益衝突，而平保與滙豐在保險和銀行的業務模型、以及營運地區有重疊，又指出有意見認為平保若列席，有可能引來利益衝突。

祈耀年重申，滙豐擁有世界級的董事，結合多元化、具不同業務及地區經驗及能力的人士。他又稱，4月有與平保代表會面，他拒絕透露詳情，但會繼續與對方對話。

滙豐明日舉行香港非正式股東會議，祈耀年表示，因為疫情而有超過兩年半時間未能舉行會議，他將會出席明日的會議，由於今次是首度重新舉行有關會議，故舉行的時間有異於往常。

滙豐邵偉信：適時上調最優惠利率 料香港業務未來數季持續增長

談到香港業務，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，港元拆息持續上升，他不評論何時會上調最優惠利率，「但你應該預期我們會很小心持續監察，當我們認為是適當的時候，我們便會上調該利率」。

祈耀年指，香港從疫情封控措施中恢復，預期集團在香港的銀行盈利能力增加。邵偉信表示，過去數年香港業務的盈利能力受很低的港元拆息所影響，隨着拆息急速正常化，預期該行的香港業務會在未來數季出現實質增長，而內地業務要成功創造盈利則需要很長時間。

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記者：胡學能