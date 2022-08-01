【職場熱話】香港地12K月薪都生存到？打工仔集思廣益找原因 要住公屋、有租收及毋須畀家用

香港地百物騰貴，12,000的月薪對很多人來說可謂不可思議，基本上難以生存。此收入水平與統計處最新公布今年3月至5月主要行業就業人士每月就業收入中位數的18,000元，亦明顯有一段距離。有打工仔於連登討論區發出提問：「11、12K人工究竟點生存？」一眾網友說願意從事這類工作的打工仔其實大有人在，但就列舉了幾個先決條件。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

不少網友都認為，住公屋是先決條件之一，皆因可大幅節省租金或供樓成本。「呢個人工上埋公屋，每月淨嘅錢分分鐘多過你20K要交租，仲未計佢唔駛擔心第時要供樓」；另外亦有網友有類似見解，不過就將公屋換成其他居住選項：「住屋企嘅話9K都生存到，再唔係住劏房再慳啲洗都夠，不過就會變月光族」，意味雖然生存到，但就沒有任何生活和成長可言。

有網友就為本地基本生活成本埋單計數，以一名幾乎沒有生活娛樂的公屋住戶為案例：公屋2K、水電煤1K、保險+電話費+寛頻/Now TV 2K、食100元/日 3K、日用品1K、衫褲鞋襪1K，總數只是10,000元左右，結論是12,000元收入的話「仲有錢剩」。

不少連登討論區的網友，經常都持有「香港地冇窮人」的觀點，今次的討論亦不例外，多位網友都表示大家身邊其實有不少「有幾層樓收緊租」的人，例如一些已婚婦女或長者，每月都能通過股票及租金等途徑獲取被動收入，外出打工只是為了「過日辰」，以及幫補若干家用。「上一代師奶好多就早早嫁人冇做嘢10年湊仔，一早冇晒Career Path，老公就搵得多有層樓」。

還有另一種情況就是家庭條件優厚，打工仔毋須養家給予家用，收入全數都能收歸己有。「屋企中產，又唔使比家用，仲要大把零用錢」、「香港地，如果唔使為住屋負擔，又唔使畀家用養老，萬幾兩萬蚊一個人幾好洗㗎」、「之前有朋友做M記，啲同事有一半唔係住居屋就樓上私人樓，放工飛的去旺角唱K，個個星期食牛角牛大人，佢自己都唔使畀家月，月搵萬五六自己袋晒」。

【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元【下一頁】

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責任編輯：嚴浩文