【ET講股通】梁耀康：「推動消費」主題撑市（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

恒生指數開報20026點，跌129點，早段曾失守2萬關低見19883點，及後轉勢上升，尾市倒升76點，暫報20232點，成交980億元。恒生科技指數升0.14%，暫報4337點。滙豐 （00005） 公布業績後升近6%；阿里巴巴 （09988） 遭美國列入預定除牌名單跌逾3%；汽車股上揚，吉利 （00175） 抽升一成四、比亞迪 （01211） 升近3%；百威亞太 （01876） 升逾5%、李寧 （02331） 升2%。「推動消費」主題撑市，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽**

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恒指全日收報20165點，升9點，大市總成交1,148億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股早段下跌，主因上周五在美中概股大跌，阿里巴巴 （09988） 被美國納入預定除牌名彈，加上內地宏觀數據遜預期。及後反彈倒升，主因受惠內地振興消費政策，重申支持汽車銷售，吉利 （00175） 大升12.9%。惟長遠計，汽車股仍以新能源車股為首選。

大型科網股中，阿里跌3.8%，騰訊 （00700） 跌2.3%，失守300元，兩者走勢依舊疲不能興。美團 （03690） 表現相對強勢，升2.1%至180元，主要是受惠內地推動消費主題。

滙豐 （00005） 業績勝預期，股價升5%至51.85元。最大利好消息為管理層表示，擬明年恢復季度派息。

潛力股可留意國際家居零售 （01373） ，股價跌1.4%至2.86元。此股早前公布業績對辦，毛利率升，派息亦理想。

舜宇光學 （02382） 升5.4%至111.8元，公司宣布進入iPhone 14供應鏈。但要留意，全球手機出貨欠佳，若股價失守近日低位，宜走貨。

【「ET講股通」問股環節，包括︰盈富、滙豐、九倉置業、。立即觀看】

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