▲ 【分析｜啤酒股】百威亞太升青啤齊升逾4% 高盛：兩原因看好第3季啤酒股復甦

啤酒股現強勢，高盛表示，上周五啤酒股下跌2%至8%，主要因市場擔憂中國清零政策以及百威亞太管理層指酒吧等夜間娛樂埸所重啟比例由6月底的91%降至近周的81%所致。該行認為市場對此過度擔憂，並料第3季銷售將回升，又指成本壓力將開始回落。

啤酒股走強，百威亞太 （01876） 升半成，報22.85元，潤啤 （01109） 升2.1%，而青啤 （00168） 曾一度升逾8%，高見83.5元創一年高，現升4.2%。

高盛指，看好第3季啤酒股復甦一來全因天氣炎熱，二來料酒吧、餐廳等飲酒場景中復甦，而大眾零售場景如超市的需求亦存韌性和產品升級。

在短期內，該行預期，中國啤酒行業7月錄得明顯復甦，料高單位數未至10%左右的升幅，相較6月的升6%為多，同時又預料原材料價格壓力紓緩。更重要的是，其營運效率提升及加價能力可提振毛利率擴闊，有助酒企盈利可自第2季開始改善。

從估值上看，高盛指，中國啤酒股現時的未來12個市盈率（NTM PE）經加權平均後為32倍，較過去3年的37倍為低，重申潤啤為「買入」，目標價為67元，並指潤啤7月銷售錄高單位數字至雙位數字增長，又指成本壓力料第2季開始下降。

而該行對百威亞太則維持「買入」評級，目標價為26元，表示百威亞太管理層對7月前景樂觀，料中國高檔啤酒持續擴大及在韓國及印度增大市佔率，而其成本壓力料第4季開始下降。至於青啤，經該行渠道考查，7月銷售動力持續，出貨量近周更是加速，料7月銷售錄得雙位數字增長，目標價為73元，予「買入」評級。

更多【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：

【業績｜啤酒股】百威亞太：中國業務7月續改善 以高端化及對冲抗成本壓力 中期溢利增24%不派息（第二版）

【青島啤酒168】青島啤酒彈高3% 無懼復星悉數減持、套現約41億

【分析︱內房危機】爛尾樓風波令內銀左右為難 標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

編輯：姚卓然