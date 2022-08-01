  • 35°C
香港時間 : 2022801日 (一) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析︱內房危機】爛尾樓風波令內銀左右為難　標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

股市 15:02 2022/08/01

分享：

分享：

爛尾樓風波令內銀左右為難　標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

內地爛尾樓風波不單為房地產行業添壓，也牽連到提供按揭貸款的內銀，多間內銀已表態涉及規模較小，總體風險可控。但同時間，內銀據報也被中國當局要求，為房企及業主提供協助。外界估計，內銀現時處於左右為難的局面，若不協助房企保交樓，恐增加內銀的損失，若伸出援手，在涉及爛尾樓項目的風險將會加大，或增加不良貸款。

直至現時為止，上市內銀披露受斷供潮直接影響的逾期按揭貸款餘額僅約21億元人民幣，規模佔比細。若斷供潮一旦持續發酵，市場不是憂慮會否引發金融系統風險，而是對56萬億人民幣的銀行體系造成多大打擊。

評級機構標普表示，在最差的情境下，2.4萬億元人民幣或6.4%的按揭貸款面臨風險。德意志銀行警告，如果違約潮蔓延，至少有7%的房貸處於危險之中，由於未能完全掌握未完工項目的資訊，估計或屬保守。

內地據報批准成立逾2000億房地產基金，看【下一頁】

內地據報將設立規模最高達3000億人民幣的房地產基金，而且，當局要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」，以及為爛尾樓業主提供還貸緩衝期。

銀行在該等措施的參與上不可或缺，但卻引發擔憂。綜合大行指，內銀斥資救「爛尾樓」，將拖延內銀處理不良貸款的步伐，而且，若參與銀行只為救內房，未有充分考慮實際經濟效益，將被投資者視為「國家任務」，令內銀股受壓。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

相關文章：

【內房危機】爛尾樓風波下百強房企7月銷售按年跌40%　內房物管沽壓重　碧桂園旭輝跌逾6%

【內房危機】內地政府據報要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」　內房午後短線走強

【內房危機】重慶銀行：涉「停貸事件」的逾期貸款為166萬人幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

編輯：袁諾曦

中國 經濟

上一篇文章

港交所388現為入市時機嗎？分注吸納策略＋前景分析速覽

下一篇文章

內房股未止跌　譚智樂教你內房物管股怎自保
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】阿里巴巴被SEC列入「預定摘牌名單」 美股價跌11%
【中美金融戰】阿里巴巴被SEC列入「預定摘牌名單」 美股價跌11%
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績　受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長
【港股市況】滙豐績後大升近6%企52元　阿里巴巴跌3%　恒生指數尾市升近100點（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後大升近6%企52元　阿里巴巴跌3%　恒生指數尾市升近100點（不斷更新）
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元　保證息率上調到4厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款