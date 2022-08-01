【分析︱內房危機】爛尾樓風波令內銀左右為難　標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

▲ 爛尾樓風波令內銀左右為難 標普：最差恐危及2.4萬億元人幣按揭貸款

內地爛尾樓風波不單為房地產行業添壓，也牽連到提供按揭貸款的內銀，多間內銀已表態涉及規模較小，總體風險可控。但同時間，內銀據報也被中國當局要求，為房企及業主提供協助。外界估計，內銀現時處於左右為難的局面，若不協助房企保交樓，恐增加內銀的損失，若伸出援手，在涉及爛尾樓項目的風險將會加大，或增加不良貸款。

直至現時為止，上市內銀披露受斷供潮直接影響的逾期按揭貸款餘額僅約21億元人民幣，規模佔比細。若斷供潮一旦持續發酵，市場不是憂慮會否引發金融系統風險，而是對56萬億人民幣的銀行體系造成多大打擊。

評級機構標普表示，在最差的情境下，2.4萬億元人民幣或6.4%的按揭貸款面臨風險。德意志銀行警告，如果違約潮蔓延，至少有7%的房貸處於危險之中，由於未能完全掌握未完工項目的資訊，估計或屬保守。

內地據報批准成立逾2000億房地產基金，看【下一頁】

內地據報將設立規模最高達3000億人民幣的房地產基金，而且，當局要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」，以及為爛尾樓業主提供還貸緩衝期。

銀行在該等措施的參與上不可或缺，但卻引發擔憂。綜合大行指，內銀斥資救「爛尾樓」，將拖延內銀處理不良貸款的步伐，而且，若參與銀行只為救內房，未有充分考慮實際經濟效益，將被投資者視為「國家任務」，令內銀股受壓。

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編輯：袁諾曦