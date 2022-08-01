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【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：上半年內房相關貸款撥備3億美元　料下半年撥備進一步增

股市 14:53 2022/08/01

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【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：上半年內房相關貸款撥備3億美元　料下半年撥備進一步增

HSBC滙豐 （00005） 財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，今年上半年就中國商業房地產相關貸款有3億美元的減值撥備，當中第二季度佔約1.5億美元，料今年下半年就此會有進一步的撥備。

滙豐香港第二季稅前盈利按季升逾4成【下一頁】

邵表示，集團的內房相關貸款總額約200億美元，有超過120億美元屬離岸，而該離岸帳簿當中有35%處於損失或次級狀態，該行為此進行少於10億美元的撥備。他又指，該行的內房貸款不涉及內地近期爆發停貸事件。

他又提到，滙豐第二季度的信貸成本為17個基點，上半年為21個基點，預期下半年會從低位回升，達到該行30至40個基點目標區間之下限水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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記者：胡學能

港股 減值撥備 大行報告 滙豐控股（00005）
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