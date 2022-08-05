【盈喜盈警】金川國際料上半年純利減少逾19%　主因收入被礦石採購量、採礦及冶煉成本增加所抵銷　一文看清企業數據（不斷更新）

▲ 【盈喜盈警】一文看清企業數據（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

玖源集團 （00827） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨利潤約2.26億元人民幣，去年同期則錄得1.54億元人民幣，增加約46.8%。集團表示，淨利潤上升主要由於其產品的毛利率上升所致。在原油和相關原材料的價格上升推動下，期內化工產品和化肥的平均價格較去年同期為高，使集團的產品銷售價格和毛利率上升，上半年產品平均毛利率預計約為30.9%，約去年同期增加約9.3%。

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聯合能源集團 （00467） 預期，截止6月30日止六個月溢利將錄得約50%至60%增長，主要由於東歐地緣 政治衝突持續，導致上半年國際油價較去年持續位於高位，以及集團的伊拉克資產開始上產。

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遠大醫藥 （00512） 預期，截止6月30日止六個月，在不計算對Telix的投資之公允價值變動的情況下，公司擁有人應佔溢利與較去年同期增長不少於約20%，主要原因為集團核心產品市場進一步拓展。集團亦指，截至公告日期，Telix的股價已較6月30日的股價上升超過72%，因此對集團的盈利影響已大幅減細。

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玄武雲 （02392） 預期，截止6月30日止六個月經調整純利較去年同期相比増長不少於30%。主要由於期內整體收益及毛利率増長、集團持續發展毛利較高的CRM SaaS服務策略，提供更多有關服務，導致毛利率上升。

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綠新親水膠體 （01084） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔溢利為119.3百萬港元與136.4百萬港元的範圍，去年同期錄得34.1百萬港元，大幅增加350%至400%。主因集團延續去年第4季度起的上升趨勢，由於從事食品行業的中國內地及海外買家的需求強大，故今年上半年集團所有主要親水膠體產品類型的平均銷售價格及銷售量較去年同期大幅提升，以及通過持續投資新生產設施及採用領先的生產技術，其產能及效率得以提高。

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內需股利華控股 （01346） 預期，截止6月30日止六個月經調整純利介乎470萬美元至530萬美元，較去年同期170萬美元增1.76倍至2.12倍。集團指期內錄純利強勁增長乃受西方服裝需求疫後持續回彈、集團成功獲新客戶及客戶採購份額增加，因其領先產品系列能滿足新零售速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求。

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名創優品 （09896） 預期，截止6月30日止六個月經調整淨利潤不低於2億元人民幣，而去年同期的經調整淨利潤約為1.42億元人民幣，增長不少於約40%；全年經調整淨利潤不低於7億元人民幣，而去年同期的經調整淨利潤約為4.77億元人民幣，較去年同期增長不少於約46%。

集團認為，淨利潤上升主因其國際業務的收入貢獻增加、在中國戰略升級名創優品品牌後推出的若干產品貢獻的毛利率增長、以及應對中國疫情重新爆發採取費用控制措施有效。

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彩虹新能源 （00438） 預期，截止6月30日止六個月公司股東淨利潤較去年同期減少65%至75%，去年同期淨利潤為2.15億元人民幣。主因面對市場波動，集團通過集中採購、科技創新、產品升級等方法以抵銷部分不利影響。集團表示，隨著新建項目的投產運營，其太陽能光伏玻璃規模效應也將逐步顯現。

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森松國際 （02155） 預期，截止6月30日止六個月收益較去年同期增長不低於50%。主因製藥行業和動力電池原材料行業訂單的顯著增加。另外，淨利潤較去年同期增長不低於1倍。主因集團業務規模擴大，產能提升，導致收益大幅增長。

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飛尚無煙煤 （01738） 預期，截止6月30日止六個月收益較去年同期的447.9百萬元人民幣增加約50%至60%；毛利較去年同期的的124.3百萬元人民幣增加約100%至140%。集團指主因中國內地煤炭市場行情的顯著轉暖，帶來無煙煤平均售價及銷量的上升。

但集團表示，其營運仍受到採煤地質情況複雜、大比例的煤炭產品以規定價格售予發電廠，以及嚴格的安全及環保監管環境影響。若不計算處置貴州納雍縣大圓煤業有限公司的一次性收益約24百萬元至31百萬元人民幣，集團仍預期上半年錄得公司擁有人應佔綜合虧損。

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內地連鎖中藥固生堂 （02273） 預期，截止6月30日止六個月淨溢利約5400萬元，去年同期淨虧損為3.5億元。集團指出轉虧為盈乃其可轉換可贖回優先股及可轉股債券，期內無進一步產生公允價值虧損。

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赤子城科技 （09911） 預期，截止6月30日止六個月淨利潤介乎1.45億元人民幣（人民幣想，下同）至1.65億元，按年增介乎5%至20%；總收入介乎13.5億元至14億元，按年增逾30%；經調整EBITDA介乎2億元至2.2億元，按年增14%至25%。集團指出，有關收入增加乃集團社交業務持續穩健增長，其創新業務亦導致虧損減少。

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勝捷企業 （06090） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人應佔純利大幅增加不少於250%，去年同期則錄得約8.7百萬新元。主因集團經營表現的復甦，上半年確認的投資物業之公平值淨收益、新擴大的特建工人宿舍資產及宿舍相關業務產生收入的貢獻，以及集團於新加坡、英國及澳大利亞的特建工人宿舍及特建學生公寓資產的入住率強勁復甦。

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康聖環球 （09960） 預期，截止6月30日止六個月股東應佔溢利將介乎6000萬元人民幣至人民幣6800萬元人民幣之間，較去年同期扭虧為盈。主因與去年同期相比，按公平值計入損益的金融負債並無重大公平值虧損，以及檢測服務收入增長帶動了利潤的提升。

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先聲藥業 （02096） 預期，截止6月30日止六個月本公司股東的利潤約0.34億元人民幣至人民幣0.94億元人民幣，較去年同期的5.58億元人民幣降幅約83%至 94%。預期利潤下降主因集團持有的投資組合公允價值下跌，導致公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在此期間預期錄得已實現及未實現虧損稅前淨額約3.31億元人民幣，以及去年同期通過出售Simgene Group Limited全部股權，錄得約人民幣3.99億元一次性稅前收益。

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收入約26.70億元人民幣至27.30億元人民幣，較去年同期的21.20億元人民幣增幅約26%至29%。收入預期增長主因創新藥銷售快速上漲。

石四藥集團 （02005） 預期，截止6月30日止六個月公司股權持有人應佔溢利，將較去年同期的2.76億港元顯著增長介乎95%至110%。預期增長主因原料藥之未經審核營業額較去年同期大幅增加超過2倍，當中咖啡因系列產品的未經審核營業額大幅增加超過4 倍，以及由於原料藥之未經審核營業額增加，銷售費用率有所下降。

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珠江船務 （00560） 預期，截止6月30日止六個月的溢利較去年同期上升約50%至60%。主要原因是受益於集團上半年港口物業流務的增長，其中包括倉儲業務及增值服務的大幅增加 。

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【盈警】

金川國際 （02362） 預期，截止6月30日止六個月公司股東應佔溢利約4950萬美元，而於去年同期錄得溢利約6110萬美元，減少約19%。主因上半年的收入上升被礦石採購量增加，及採礦成本和冶煉成本較去年上半年增加所抵銷。集團指，礦石採購費用從去年上半年的約180萬美元增加至今年上半年的約6520萬美元，而冶煉成本增加是由於冶煉礦石時所消耗的化學劑成本增加，及因停電而增加使用柴油發電機而引致電力成本上升所致。

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奧星生命科技 （06118） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔溢利不少於4300萬元人民幣，去年同期錄得為約2.18億元人民幣。主要由於去年同期集團出售其當時的合營企業的60%股權，獲得一次性淨收益約1.99億元人民幣，稅後收益為約1.76億元人民幣。不計算此收益下，去年同期錄得溢利為4200萬元人民幣。

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北控城市資源 （03718） 預期，截止6月30日止六個月公司股東應佔溢利將較去年同期減少超過約35%，主因今年中國地方政府沒有跟隨去年疫情政策而授予的增值稅相關減免約3890萬港元。此外，危險廢物處理服務項目收入和毛利，以及環境衛生服務項目的毛利率均下降影響。

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金陽新能源 （01121） 預期，截止6月30日止六個月銷售額為約1.34億元人民幣，較去年同期約16.2億元人民幣減少約17.1%。另外，毛利率較去年同期的約27.4%減少至約1.1%，淨虧損亦較去年同期約384萬元人民幣增加。

集團指，在鞋類原設備製造商業務方面，去年若干客戶將原先向東南亞及印度製造商下達的訂單轉移到中國生產，但今年上半年其恢復了生產供應，導致部份的訂單回流至該地區。加上，由於美國國內通貨膨脹及消費者需求疲弱等經濟因素問題，造成回流中國的訂單有限，導致國內的廠家急遽的削價競爭影響集團利潤。

在光伏產品業務方面，集團上半年較去年同期大幅進步，但由於今年中國疫情的反彈以及租用的廠房限制使生產進度受到影響。集團預計，今年8月份將啟動已建設完成的新廠房，完成後將可提升生產進度。

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百奧家庭互動 （02100） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨虧損介乎約3600萬元至4400萬元人民幣，而去年同期淨利潤約為4600萬元人民幣。主因集團去年上半年推出的遊戲「奧奇傳說手遊」因現有遊戲受生命週期影響而自然下滑，以及持續加大對研發的投資，期望使有關研發開支的增加被市場推廣開支減少而抵銷。

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富力地產 （02777） 預期，預期會在2021年未經審核年度業績上評估的61億元減值虧損基礎上，再確認69億元人民幣減值虧損，以反映存貨減值撥備。富力地產表示，因應最新減值評估，料上年年淨虧損最多170億元，較3月底公布的87.4億元高出9成。

富力地產解釋，主要由於3月公布時未充分計及該等存貨減值撥備，而公司正落實經審核全年業績，並評估將確認存貨減值撥備金額。

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東吳水泥 （00695） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔溢利將減少至約虧損1994萬港元，去年同期則錄得溢利約2955萬港元，減幅約為167.5%。溢利減少主因內地爆發疫情導致集團停產，從而以致產品銷量及售價下降。

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博奇環保 （02377） 預期，截止6月30日止六個月收入為7億元至7.5億元人民幣，去年同期則錄得9.27億元人民幣；毛利為1.30億元至1.5億元人民幣，去年同期則錄得1.84億元人民幣；溢利為200萬元至500萬元人民幣，去年同期則錄得1.63億元人民幣。

集團指，期內溢利預期減少主因上半年嚴格防疫要求下部分設計、採購及建設（EPC）項目進度延遲、個別運營與維護及特許經營項目因各種原因關閉、部分火電行業的運營與維護及特許經營項目發電量降低導致收入減少、大宗物料價格上漲導致成本增加，以及受環球及國內經濟影響，集團錄得出售按公允價值計入損益的股權投資虧損。

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中國通海金融 （00952） 預期，截止6月30日止六個月稅前虧損將不多於2.6億港元，去年同期則錄得溢利約1,600萬港元。預料虧損主因關連方減值撥備及集團投資組合的公平值虧損。

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瑞安房地產 （00272） 預期，截止6月30日止六個月錄得股東應佔溢利淨額約4.3億元人民幣，去年同期為10.82億元人民幣。主因於今年中期人民幣兌美元貶值5.3%引致的匯兌虧損、物業銷售所確認的收入和溢利減少，部分原因是由年第2季度上海封城期間，住宅單位的建設進度及交付予買家的延遲以致，以及上海爆發疫情和封城對租金和相關收入帶來不利影響。

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奈雪的茶 （02150） 預期，截止6月30日止六個月錄得收入約2,020至2,070百萬元人民幣，經調整淨虧損約230至270百萬元人民幣。錄得虧損主因內地疫情反覆，地區消費轉弱導致收入受影響，以及由於港幣及人民幣兌美元於上半年貶值，以外幣計值的現金及現金等價物產生的外匯虧損淨額約24.4百萬人民幣。

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金嗓子 （06896） 預期，截止6月30日止六個月集團溢利減少約30%，主要由於上半年受疫情反彈的影響，銷售額減少所致。

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中國天保集團 （01427） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨虧損為3500萬元至5000萬元人民幣，去年同期則錄得淨利潤約3219萬元人民幣。集團指主因期內交付的物業面積不及去年同期、疫情及內房市場所施加的調控政策影響下物業項目銷售下降、降低了涉及房企業務的施工總承包的合約數量，以及金融及合同資產減值虧損增加。

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星島 （01105） 預期，上半年虧損約1.1億元，而去年同期虧損約6300萬元。相關虧損主要是由於受香港第五波2019冠狀病毒影響報章廣告收入下跌，及2022年同期間內增加成本開支於強化新業務、購買新聞紙及應對印刷費用上漲。

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諾誠健華 （09969） 預期，上半年綜合收入不少於2.36億元人民幣，按年增長不少於132.2%，主要是由於奧布替尼的銷售增加。可是，淨虧損不超過約4.95億元人民幣，按年增加不超過136.4%。集團解釋指，研發成本因集團進入臨床試驗階段的產品以及開展臨床試驗數量的明顯增加而大幅增加，及匯兌損失淨額上升所致。

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鐵貨 （01029） 預期，上半年溢利（不計及資產減值）介乎約3000萬美元至4000萬美元，較去年同期溢利9830萬元少59.3至69.5%。公司指，財務表現的預期惡化主要由於鐵礦石市價顯著下跌及俄羅斯通脹上升。同時，又可能需要於2022年6月30日就K&S礦場確認資產減值虧損撥備。

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惠記 （00610） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨溢利約400萬港元，去年同期為1.18億港元，跌幅為97%。主因集團的股本證券及債務證券投資確認淨虧損約1.05億港元、上半年無因購入路勁股份而確認收購收益、售出物業溢利減少，以及建築材料及石礦分部淨溢利跌幅嚴重。

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維信金科 （02003） 預期，截止6月30日止六個月錄得綜合淨利潤不少於3.2億元人民幣，去年同期為7.78億元人民幣，減少58.84%。集團表示，期內的綜合淨利潤符合董事會預期，因為目前對消費貸款利率的現行監管限制影響了整個中國消費金融貸款行業，預計此等經營狀況可能至少會持續至今年剩餘時間。

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安能物流 （09956） 預期，截止6月30日止六個月將錄得非香港財務報告準則虧損不超過1億元人民幣，而去年同期錄得約2.43億元人民幣。主因上半年油價快速上漲、整體經濟下行導致優質零擔服務需求放緩，以及物流服務及運輸業務因政府應對疫情形勢實施嚴格封鎖而受到嚴重干擾，封鎖措施使主要區域的業務受到嚴格限制。

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貓眼娛樂 （01896） 預期，截止6月30日止六個月收入介乎約11.5億元人民幣至12億元人民幣，去年同期則錄得收入為約18億元人民幣，減少33.3%至36.1%；公司擁有人應佔溢利介乎約1.3億元人民幣至1.8億元人民幣，去年同期則錄得溢利為約3.87億元人民幣，減少53.49%至66.4%。主因受疫情反覆影響，全國影院營業率較去年同期有所降低，尤其自2022年3月至5月期間，全國影院營業率一度低於50%，且多部影片調整和推遲發行上映計劃。

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本地百貨永安 （00289） 預期，上半年虧損約1.06億元，去年同期為溢利約4億元；撇除集團團投資物業未實現估值損失及有關遞延稅項，基本虧損為5450萬元，去年基本溢利2.69億元。

永安指出虧損乃受投資物業未實現估值虧損涉5190萬元，去年同期為收益1.68億元；投資組合虧損1.9億元為買賣用途用途證券重算至公平價值之未實現損失；去年同期為收益9900萬元，損失受環球金融市場波動影響；物業投資收入按年倒退8.76%至2.19億元，其墨爾本租戶辦公室需求疲弱；百貨業務虧損擴大1.31倍至1920萬元，主要受首4個月社交距離限制百貨業務營運。

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周黑鴨 （01458） 發盈警，預計上半年淨利潤約1000萬至2000萬元（人民幣，下同），按年大減91.2%至95.6%；期內收入則料按年跌20%左右，以去年同期的14.53億元收入推算，上半年營收約11.6億元。

周黑鴨解釋，由於內地新冠疫情反覆，多地實施嚴格防控措施，人流銳減導致門店客流大幅降低，物流配送亦受限，對公司銷售及利潤均造成一定影響。此外，原材料價格上漲致上半年成本端壓力增加以及匯兌損失增加使集團利潤端受到較大衝擊。

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中天順聯 （00994） 預期，截止6月30日止六個月錄得收益增加，但股東應佔淨虧損不少於約5780萬港元，而去年同期為約4200萬港元。主因集團建築工程業務項下的兩項建築項目的可能算定及確定的賠償金為2740萬港元，以及建築工程業務項下的建築工程因香港爆發疫情而大幅延遲。

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明源雲 （00909） 預期，截止6月30日止六個月公司虧損介乎5.4億元人民幣（人民幣，下同）至5.8億元，轉盈為虧去年同期利潤為1.65億元人民幣。集團指有關虧損受項目推遲及停工影響、持續投入於天際PaaS平台的研發成本、股權激勵計劃補償開支涉2.21億元，以及外匯虧損達1.16億元。

明源雲表示，經調整虧損則按年收窄月2.65倍至2.86倍至介乎3.2億元至3.6億元，當中SaaS產品收入介乎6.6億元至6.8億元，按年增約20%至23%。

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中再 （01508） 預期，截止6月30日止六個月母公司淨利潤按年少40%至50%，去年同期為40.11億元人民幣，每股盈利0.09元。集團指有關淨利潤乃受資本市場大幅波動及趨勢走弱影響，以致投資收益按年減少。

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柯清輝旗下中策集團 （00235） 預期，截止6月30日止六個月公司股東應佔虧損不多約1.2億元，虧損按年收窄達39.1%。集團指出有關虧損減少乃損益按公允值列賬之金融資產之未變現虧損減少至約400萬元，去年同期為1.53億元；及應收貸款減值虧損之撥備增加至約7900萬元，按年增加1.26倍。

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廖創興企業 （00194） 預期，截止6月30日止六個月本公司股東應佔溢利介乎約1.1億至1.3億港元，去年同期則錄得約2.33億港元，減少約44.206%至52.7897%。溢利減少主因期內的投資物業公平價值收益減少約3370萬港元，以及錄得淨匯兌虧損約為港幣6310萬港元。

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竣球控股 （01481） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人應佔虧損介乎約2.0百萬至3.0百萬港元，而公司權益持有人應佔未經審核溢利約為2.3百萬港元。預期虧損主因工廠工人工資及紙張成本於期內有所增加、市場競爭激烈，故向客戶提供的價格較低，以及行政開支有所增加。

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內地連鎖餐廳九毛九 （09922） 預期，截止6月30日止六個月溢利不少於5500萬元人民幣，純利按年少達70%，收入少6%至19億元人民幣。

九毛九指出，純利倒退乃餐廳因疫情停開仍需付固定支出、期內擴充37間餐廳產生額外開支及附屬公司外匯虧損涉2060萬元人民幣。

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永旺百貨Aeon （00984） 預期，截止6月30日止六個月虧損較去年同期減少約29%至35%。永旺指出，主要原因是收入增長達至較好業務表現和期內使用權資產、物業、廠房和設備以及商譽確認的減值虧損總額按年減少。

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大明國際 （01090） 預期，截止6月30日止六個月淨利潤將較去年同期大幅減少超過50%。主因疫情於本期間的不利影響使集團生產效率下降和對煉鋼廠的業務造成影響，因此集團從煉鋼廠收到相關補貼滯後，以及鋼材市場價格下降。

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【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

實習記者：張巧怡