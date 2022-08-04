【盈喜盈警】惠記料上半年淨溢利跌97%　一文看清企業數據（不斷更新）

▲ 【盈喜盈警】一文看清企業數據（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

綠新親水膠體 （01084） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔溢利為119.3百萬港元與136.4百萬港元的範圍，去年同期錄得34.1百萬港元，大幅增加350%至400%。主因集團延續去年第4季度起的上升趨勢，由於從事食品行業的中國內地及海外買家的需求強大，故今年上半年集團所有主要親水膠體產品類型的平均銷售價格及銷售量較去年同期大幅提升，以及通過持續投資新生產設施及採用領先的生產技術，其產能及效率得以提高。

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內需股利華控股 （01346） 預期，截止6月30日止六個月經調整純利介乎470萬美元至530萬美元，較去年同期170萬美元增1.76倍至2.12倍。集團指期內錄純利強勁增長乃受西方服裝需求疫後持續回彈、集團成功獲新客戶及客戶採購份額增加，因其領先產品系列能滿足新零售速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求。

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名創優品 （09896） 預期，截止6月30日止六個月經調整淨利潤不低於2億元人民幣，而去年同期的經調整淨利潤約為1.42億元人民幣，增長不少於約40%；全年經調整淨利潤不低於7億元人民幣，而去年同期的經調整淨利潤約為4.77億元人民幣，較去年同期增長不少於約46%。

集團認為，淨利潤上升主因其國際業務的收入貢獻增加、在中國戰略升級名創優品品牌後推出的若干產品貢獻的毛利率增長、以及應對中國疫情重新爆發採取費用控制措施有效。

公告及通告

彩虹新能源 （00438） 預期，截止6月30日止六個月公司股東淨利潤較去年同期減少65%至75%，去年同期淨利潤為2.15億元人民幣。主因面對市場波動，集團通過集中採購、科技創新、產品升級等方法以抵銷部分不利影響。集團表示，隨著新建項目的投產運營，其太陽能光伏玻璃規模效應也將逐步顯現。

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森松國際 （02155） 預期，截止6月30日止六個月收益較去年同期增長不低於50%。主因製藥行業和動力電池原材料行業訂單的顯著增加。另外，淨利潤較去年同期增長不低於1倍。主因集團業務規模擴大，產能提升，導致收益大幅增長。

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飛尚無煙煤 （01738） 預期，截止6月30日止六個月收益較去年同期的447.9百萬元人民幣增加約50%至60%；毛利較去年同期的的124.3百萬元人民幣增加約100%至140%。集團指主因中國內地煤炭市場行情的顯著轉暖，帶來無煙煤平均售價及銷量的上升。

但集團表示，其營運仍受到採煤地質情況複雜、大比例的煤炭產品以規定價格售予發電廠，以及嚴格的安全及環保監管環境影響。若不計算處置貴州納雍縣大圓煤業有限公司的一次性收益約24百萬元至31百萬元人民幣，集團仍預期上半年錄得公司擁有人應佔綜合虧損。

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內地連鎖中藥固生堂 （02273） 預期，截止6月30日止六個月淨溢利約5400萬元，去年同期淨虧損為3.5億元。集團指出轉虧為盈乃其可轉換可贖回優先股及可轉股債券，期內無進一步產生公允價值虧損。

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赤子城科技 （09911） 預期，截止6月30日止六個月淨利潤介乎1.45億元人民幣（人民幣想，下同）至1.65億元，按年增介乎5%至20%；總收入介乎13.5億元至14億元，按年增逾30%；經調整EBITDA介乎2億元至2.2億元，按年增14%至25%。集團指出，有關收入增加乃集團社交業務持續穩健增長，其創新業務亦導致虧損減少。

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勝捷企業 （06090） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人應佔純利大幅增加不少於250%，去年同期則錄得約8.7百萬新元。主因集團經營表現的復甦，上半年確認的投資物業之公平值淨收益、新擴大的特建工人宿舍資產及宿舍相關業務產生收入的貢獻，以及集團於新加坡、英國及澳大利亞的特建工人宿舍及特建學生公寓資產的入住率強勁復甦。

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康聖環球 （09960） 預期，截止6月30日止六個月股東應佔溢利將介乎6000萬元人民幣至人民幣6800萬元人民幣之間，較去年同期扭虧為盈。主因與去年同期相比，按公平值計入損益的金融負債並無重大公平值虧損，以及檢測服務收入增長帶動了利潤的提升。

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先聲藥業 （02096） 預期，截止6月30日止六個月本公司股東的利潤約0.34億元人民幣至人民幣0.94億元人民幣，較去年同期的5.58億元人民幣降幅約83%至 94%。預期利潤下降主因集團持有的投資組合公允價值下跌，導致公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在此期間預期錄得已實現及未實現虧損稅前淨額約3.31億元人民幣，以及去年同期通過出售Simgene Group Limited全部股權，錄得約人民幣3.99億元一次性稅前收益。

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收入約26.70億元人民幣至27.30億元人民幣，較去年同期的21.20億元人民幣增幅約26%至29%。收入預期增長主因創新藥銷售快速上漲。

石四藥集團 （02005） 預期，截止6月30日止六個月公司股權持有人應佔溢利，將較去年同期的2.76億港元顯著增長介乎95%至110%。預期增長主因原料藥之未經審核營業額較去年同期大幅增加超過2倍，當中咖啡因系列產品的未經審核營業額大幅增加超過4 倍，以及由於原料藥之未經審核營業額增加，銷售費用率有所下降。

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珠江船務 （00560） 預期，截止6月30日止六個月的溢利較去年同期上升約50%至60%。主要原因是受益於集團上半年港口物業流務的增長，其中包括倉儲業務及增值服務的大幅增加 。

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【盈警】

惠記 （00610） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨溢利約400萬港元，去年同期為1.18億港元，跌幅為97%。主因集團的股本證券及債務證券投資確認淨虧損約1.05億港元、上半年無因購入路勁股份而確認收購收益、售出物業溢利減少，以及建築材料及石礦分部淨溢利跌幅嚴重。

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維信金科 （02003） 預期，截止6月30日止六個月錄得綜合淨利潤不少於3.2億元人民幣，去年同期為7.78億元人民幣，減少58.84%。集團表示，期內的綜合淨利潤符合董事會預期，因為目前對消費貸款利率的現行監管限制影響了整個中國消費金融貸款行業，預計此等經營狀況可能至少會持續至今年剩餘時間。

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安能物流 （09956） 預期，截止6月30日止六個月將錄得非香港財務報告準則虧損不超過1億元人民幣，而去年同期錄得約2.43億元人民幣。主因上半年油價快速上漲、整體經濟下行導致優質零擔服務需求放緩，以及物流服務及運輸業務因政府應對疫情形勢實施嚴格封鎖而受到嚴重干擾，封鎖措施使主要區域的業務受到嚴格限制。

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貓眼娛樂 （01896） 預期，截止6月30日止六個月收入介乎約11.5億元人民幣至12億元人民幣，去年同期則錄得收入為約18億元人民幣，減少33.3%至36.1%；公司擁有人應佔溢利介乎約1.3億元人民幣至1.8億元人民幣，去年同期則錄得溢利為約3.87億元人民幣，減少53.49%至66.4%。主因受疫情反覆影響，全國影院營業率較去年同期有所降低，尤其自2022年3月至5月期間，全國影院營業率一度低於50%，且多部影片調整和推遲發行上映計劃。

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本地百貨永安 （00289） 預期，上半年虧損約1.06億元，去年同期為溢利約4億元；撇除集團團投資物業未實現估值損失及有關遞延稅項，基本虧損為5450萬元，去年基本溢利2.69億元。

永安指出虧損乃受投資物業未實現估值虧損涉5190萬元，去年同期為收益1.68億元；投資組合虧損1.9億元為買賣用途用途證券重算至公平價值之未實現損失；去年同期為收益9900萬元，損失受環球金融市場波動影響；物業投資收入按年倒退8.76%至2.19億元，其墨爾本租戶辦公室需求疲弱；百貨業務虧損擴大1.31倍至1920萬元，主要受首4個月社交距離限制百貨業務營運。

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周黑鴨 （01458） 發盈警，預計上半年淨利潤約1000萬至2000萬元（人民幣，下同），按年大減91.2%至95.6%；期內收入則料按年跌20%左右，以去年同期的14.53億元收入推算，上半年營收約11.6億元。

周黑鴨解釋，由於內地新冠疫情反覆，多地實施嚴格防控措施，人流銳減導致門店客流大幅降低，物流配送亦受限，對公司銷售及利潤均造成一定影響。此外，原材料價格上漲致上半年成本端壓力增加以及匯兌損失增加使集團利潤端受到較大衝擊。

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中天順聯 （00994） 預期，截止6月30日止六個月錄得收益增加，但股東應佔淨虧損不少於約5780萬港元，而去年同期為約4200萬港元。主因集團建築工程業務項下的兩項建築項目的可能算定及確定的賠償金為2740萬港元，以及建築工程業務項下的建築工程因香港爆發疫情而大幅延遲。

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明源雲 （00909） 預期，截止6月30日止六個月公司虧損介乎5.4億元人民幣（人民幣，下同）至5.8億元，轉盈為虧去年同期利潤為1.65億元人民幣。集團指有關虧損受項目推遲及停工影響、持續投入於天際PaaS平台的研發成本、股權激勵計劃補償開支涉2.21億元，以及外匯虧損達1.16億元。

明源雲表示，經調整虧損則按年收窄月2.65倍至2.86倍至介乎3.2億元至3.6億元，當中SaaS產品收入介乎6.6億元至6.8億元，按年增約20%至23%。

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中再 （01508） 預期，截止6月30日止六個月母公司淨利潤按年少40%至50%，去年同期為40.11億元人民幣，每股盈利0.09元。集團指有關淨利潤乃受資本市場大幅波動及趨勢走弱影響，以致投資收益按年減少。

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柯清輝旗下中策集團 （00235） 預期，截止6月30日止六個月公司股東應佔虧損不多約1.2億元，虧損按年收窄達39.1%。集團指出有關虧損減少乃損益按公允值列賬之金融資產之未變現虧損減少至約400萬元，去年同期為1.53億元；及應收貸款減值虧損之撥備增加至約7900萬元，按年增加1.26倍。

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廖創興企業 （00194） 預期，截止6月30日止六個月本公司股東應佔溢利介乎約1.1億至1.3億港元，去年同期則錄得約2.33億港元，減少約44.206%至52.7897%。溢利減少主因期內的投資物業公平價值收益減少約3370萬港元，以及錄得淨匯兌虧損約為港幣6310萬港元。

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竣球控股 （01481） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人應佔虧損介乎約2.0百萬至3.0百萬港元，而公司權益持有人應佔未經審核溢利約為2.3百萬港元。預期虧損主因工廠工人工資及紙張成本於期內有所增加、市場競爭激烈，故向客戶提供的價格較低，以及行政開支有所增加。

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內地連鎖餐廳九毛九 （09922） 預期，截止6月30日止六個月溢利不少於5500萬元人民幣，純利按年少達70%，收入少6%至19億元人民幣。

九毛九指出，純利倒退乃餐廳因疫情停開仍需付固定支出、期內擴充37間餐廳產生額外開支及附屬公司外匯虧損涉2060萬元人民幣。

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永旺百貨Aeon （00984） 預期，截止6月30日止六個月虧損較去年同期減少約29%至35%。永旺指出，主要原因是收入增長達至較好業務表現和期內使用權資產、物業、廠房和設備以及商譽確認的減值虧損總額按年減少。

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大明國際 （01090） 預期，截止6月30日止六個月淨利潤將較去年同期大幅減少超過50%。主因疫情於本期間的不利影響使集團生產效率下降和對煉鋼廠的業務造成影響，因此集團從煉鋼廠收到相關補貼滯後，以及鋼材市場價格下降。

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實習記者：張巧怡