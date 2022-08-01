【盈喜盈警】九毛九料上半年純利倒退達7成　一文看清企業數據（不斷更新）

▲ 【盈喜盈警】一文看清企業數據（不斷更新）

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

勝捷企業 （06090） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人應佔純利大幅增加不少於250%，去年同期則錄得約8.7百萬新元。主因集團經營表現的復甦，上半年確認的投資物業之公平值淨收益、新擴大的特建工人宿舍資產及宿舍相關業務產生收入的貢獻，以及集團於新加坡、英國及澳大利亞的特建工人宿舍及特建學生公寓資產的入住率強勁復甦。

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康聖環球 （09960） 預期，截止6月30日止六個月股東應佔溢利將介乎6000萬元人民幣至人民幣6800萬元人民幣之間，較去年同期扭虧為盈。主因與去年同期相比，按公平值計入損益的金融負債並無重大公平值虧損，以及檢測服務收入增長帶動了利潤的提升。

公告及通告

先聲藥業 （02096） 預期，截止6月30日止六個月本公司股東的利潤約0.34億元人民幣至人民幣0.94億元人民幣，較去年同期的5.58億元人民幣降幅約83%至 94%。預期利潤下降主因集團持有的投資組合公允價值下跌，導致公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在此期間預期錄得已實現及未實現虧損稅前淨額約3.31億元人民幣，以及去年同期通過出售Simgene Group Limited全部股權，錄得約人民幣3.99億元一次性稅前收益。

公告及通告

收入約26.70億元人民幣至27.30億元人民幣，較去年同期的21.20億元人民幣增幅約26%至29%。收入預期增長主因創新藥銷售快速上漲。

石四藥集團 （02005） 預期，截止6月30日止六個月公司股權持有人應佔溢利，將較去年同期的2.76億港元顯著增長介乎95%至110%。預期增長主因原料藥之未經審核營業額較去年同期大幅增加超過2倍，當中咖啡因系列產品的未經審核營業額大幅增加超過4 倍，以及由於原料藥之未經審核營業額增加，銷售費用率有所下降。

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珠江船務 （00560） 預期，截止6月30日止六個月的溢利較去年同期上升約50%至60%。主要原因是受益於集團上半年港口物業流務的增長，其中包括倉儲業務及增值服務的大幅增加 。

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【盈警】

內地連鎖餐廳九毛九 （09922） 預期，截止6月30日止六個月溢利不少於5500萬元人民幣，純利按年少達70%，收入少6%至19億元人民幣。

九毛九指出，純利倒退乃餐廳因疫情停開仍需付固定支出、期內擴充37間餐廳產生額外開支及附屬公司外匯虧損涉2060萬元人民幣。

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永旺百貨Aeon （00984） 預期，截止6月30日止六個月虧損較去年同期減少約29%至35%。永旺指出，主要原因是收入增長達至較好業務表現和期內使用權資產、物業、廠房和設備以及商譽確認的減值虧損總額按年減少。

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大明國際 （01090） 預期，截止6月30日止六個月淨利潤將較去年同期大幅減少超過50%。主因疫情於本期間的不利影響使集團生產效率下降和對煉鋼廠的業務造成影響，因此集團從煉鋼廠收到相關補貼滯後，以及鋼材市場價格下降。

公告及通告

實習記者：張巧怡