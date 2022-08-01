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【好想去旅行】分析指秋季機票價格或回落　現時燃料仍佔最大開支

商業 15:48 2022/08/01

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歐美機位供不應求機票價格大漲，有分析相信機票價格有望在秋季回落。（法新社圖片）

歐美的航空旅遊需求持續回升，惟機位供不應求機票價格大漲，有旅遊預訂網站分析，機票價格有望在秋季開始回落。

【植物肉市場】植物肉始終不及真肉口感？　美國麥當勞停賣植物肉漢堡

據旅遊預訂網站Hopper的數據，美國當地的內陸機票價格比2019年夏季同期升34%，國際線票價亦有平均2.5%上升。當中因素包括民眾積壓的旅遊需求、上漲燃料成本及較少機位供應。

旅遊預訂網站CheapAir.com的首席執行官Jeff Klee受傳媒訪問表示，旅客需求並非最主要因素，他解釋機位需求只佔一部分，但燃料成本及人手不足才是真正問題。燃料成本佔據航空公司近3成營運開支，除非能有所緩解，否則機票價格仍會高企。

另外，據該網的時間表顯示，愈往後出發的時間票價愈低，舉例從華盛頓DC往紐約，8月初及8月底的相同航空公司機位票價可相差逾100美元。Klee預期機票價格會在9月及10月回落，主要是夏季旅遊結束及學生開學，目前的夏季旅遊需求為航空系統帶來額外壓力，預料入秋之後會改善，航空公司已在逐步增加人手，屆時亦可舒緩班次不足對票價的影響。

【動漫電玩節】動漫電玩節丁財兩旺　商戶稱人流消費升2成

責任編輯：王浩賢

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