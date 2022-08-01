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【智能眼鏡】小米發布眼鏡相機　頭戴形態結合潛望雙攝系統

科技 14:43 2022/08/01

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米家眼鏡相機重量僅100克，搭載了高通Snapdragon 8核獨立運算平台，配備5,000萬像素Quad Bayer四合一廣角鏡頭，以及具備分體式OIS光學防震的800萬像素潛望式長焦鏡頭。（小米）

小米宣布，推出一款智能眼鏡形態的相機，以頭戴形式結合潛望雙攝系統，可讓用戶解放雙手，以第一視角進行實時拍攝。事實上，不少外國科企都開發智能眼鏡，例如Google Glass、Meta的Ray-Ban Storie和Snap的Spectacles等。

【AR眼鏡】Google收購MicroLED初創　優化AR顯示屏技術

米家眼鏡相機重量僅100克，搭載了高通Snapdragon 8核獨立運算平台，配備5,000萬像素Quad Bayer四合一廣角鏡頭，以及具備分體式OIS光學防震的800萬像素潛望式長焦鏡頭。

AR光源   採用Micro OLED顯示屏

該產品的AR光源採用Sony Micro OLED矽基顯示屏，具備10,000:1超高對比度，屏幕像素密度3,281ppi，達手機6倍以上，屏幕的峰值亮度為3,000nits，峰值入眼亮度達1,800nits。小米表示，即使在陽光猛烈的戶外環境，也能做到視像清晰且不刺眼。

米家眼鏡相機還配備了1,020mAh電池，能滿足用戶3.3小時使用和100分鐘持續錄製影片，而且30分鐘內即可完成0到80%的充電。機身方面，則採用TR90高分子記憶材料，可兼容多種頭圍的用戶，加強佩戴時的舒適度。

【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備

米家眼鏡相機將於8月3日在小米商城和小米有品眾籌發售，零售價為2,699人民幣（約3,136港元），眾籌價則為2,499元（約2,900港元），並限量附贈價值299元（約347港元）的墨鏡片。

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責任編輯：陳卓賢

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