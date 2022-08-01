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【Tiffany NFT】珠寶品牌Tiffany將發行「NFTiffs」通行證　收藏者可兌換特別款吊墜

科技 15:10 2022/08/01

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國際珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）今（1日）宣布，將推出首個NFT項目，發行250張「NFTiffs」數碼通行證，單張售30ETH（按今日，8月1日匯率約為39.7萬港元），並專為CryptoPunks NFT持有者提供。CryptoPunks NFT持有者購買NFTiffs數碼通行證後，可兌換由Tiffany & Co.設計師製作設計的CryptoPunks特別款吊墜。

Tiffany官方網站指出，用戶兌換NFTiff後，官方便會交託設計師，根據用戶持有的CryptoPunks 轉化成客制化設計的吊墜，並將3D設計圖傳送了持有者。每個實體吊墜背面將刻有CryptoPunk系列號及Tiffany & Co.，預計交貨時間為2023年初。

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Tiffany表示，該NFTiffs項目是與區塊鏈開發公司Chain共同合作推出，將於美國東岸時間8月5日上午10時正，即香港時間8月5日晚上10時正開售。

區塊鏈公司Chain的CEO Deepak Thapliyal也在Twitter發布CryptoPunks吊墜成品：

    點擊圖片放大

NFTiffs官網指，Tiffany & Co.已將1萬個CryptoPunk出現的87種屬性及159種顏色，轉換為最相似的寶石或琺瑯顏色，設計師將根據NFTiffs擁有者持有的CryptoPunks製作，並採用18K玫瑰金或黃金，且每件作品將使用至少30顆寶石或鑽石來還原CryptoPunk的樣貌。

Tiffany & Co.副總裁，LVMH集團總裁次子Alexandre Arnault亦早在4月分享相關吊墜圖片：

    點擊圖片放大

責任編輯：張寶燕

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