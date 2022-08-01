【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大

澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。過往不少港人移民時會購入海外物業，澳洲房地產市場數據顯示，澳洲5個首府城市樓價均錄得跌幅，其中悉尼跌幅更錄得近40年來最大。

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澳洲房地產市場數據分析機構CoreLogic數據顯示，澳洲8個首府城市中5地錄得跌幅。CoreLogic數據指出，澳洲7月住宅物業價格下跌1.3%，已連續3個月錄得下降。自5月初以來，澳洲樓價中位數已下跌2%，至接近75萬澳元（約409.8萬港元）。

CoreLogic研究主管勞利斯（Tim Lawless）表示，雖然澳洲樓價只錄得3個月下降，但下跌速度與2008年金融危機及80年代樓市爆破的情況類似。他指，澳洲樓價從2020年中到今年4月間，價格平均上漲28.6%。受在家工作模式影響，偏遠地區漲幅更達41.1%。但最近加息前增長已開始放緩，5月首次加息後更大幅走弱。

7月悉尼樓價中位數下跌2.2%，按季跌幅為4.7%，勞利斯直指跌幅是近40年來最大。

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墨爾本及塔斯曼尼亞首府荷伯特（Hobart）樓價亦跌，上月兩地樓價下跌1.5%，但首都坎培拉只下跌1.1%。而布里斯班及偏遠地區雖僅跌0.8%，亦是2020年8月以來首次按月出現跌幅。

未有錄得下跌的首府城市分別是北領地首府達爾文（Darwin）、南澳首府阿德來德（Adelaide） 及西澳首府珀斯（Perth），三地樓價7月錄得上漲，漲幅介於0.2%至0.4%之間。

勞利斯警告，房地產市場低迷情況正在惡化，若下滑速度更較金融危機時快亦不會意外。他指現時市場已變得更有利買家，尤其在悉尼等地，買家擁有更多選擇。

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責任編輯：李俊儀