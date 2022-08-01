  • 33°C
香港時間 : 2022801日 (一) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】5州首府樓價下跌 悉尼跌幅近40年最大

環球社會熱點 16:00 2022/08/01

分享：

分享：

澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。過往不少港人移民時會購入海外物業，澳洲房地產市場數據顯示，澳洲5個首府城市樓價均錄得跌幅，其中悉尼跌幅更錄得近40年來最大。

海外搜尋澳洲租盤數激增升 香港增1倍 【下一頁】

澳洲房地產市場數據分析機構CoreLogic數據顯示，澳洲8個首府城市中5地錄得跌幅。CoreLogic數據指出，澳洲7月住宅物業價格下跌1.3%，已連續3個月錄得下降。自5月初以來，澳洲樓價中位數已下跌2%，至接近75萬澳元（約409.8萬港元）。

CoreLogic研究主管勞利斯（Tim Lawless）表示，雖然澳洲樓價只錄得3個月下降，但下跌速度與2008年金融危機及80年代樓市爆破的情況類似。他指，澳洲樓價從2020年中到今年4月間，價格平均上漲28.6%。受在家工作模式影響，偏遠地區漲幅更達41.1%。但最近加息前增長已開始放緩，5月首次加息後更大幅走弱。

7月悉尼樓價中位數下跌2.2%，按季跌幅為4.7%，勞利斯直指跌幅是近40年來最大。

澳洲各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平 【下一頁】

墨爾本及塔斯曼尼亞首府荷伯特（Hobart）樓價亦跌，上月兩地樓價下跌1.5%，但首都坎培拉只下跌1.1%。而布里斯班及偏遠地區雖僅跌0.8%，亦是2020年8月以來首次按月出現跌幅。

未有錄得下跌的首府城市分別是北領地首府達爾文（Darwin）、南澳首府阿德來德（Adelaide） 及西澳首府珀斯（Perth），三地樓價7月錄得上漲，漲幅介於0.2%至0.4%之間。

勞利斯警告，房地產市場低迷情況正在惡化，若下滑速度更較金融危機時快亦不會意外。他指現時市場已變得更有利買家，尤其在悉尼等地，買家擁有更多選擇。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民澳洲】海外搜尋租盤數激增升 香港增1倍
2022/07/22
【移民澳洲】海外搜尋租盤數激增升 香港增1倍
【移民澳洲】各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平
2022/07/15
【移民澳洲】各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
2022/07/06
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
【移民澳洲】墨爾本太空艙月租5000蚊 租盤供不應求
2022/06/30
【移民澳洲】墨爾本太空艙月租5000蚊 租盤供不應求
【移民澳洲】簽證審批工作癱瘓 新政府稱需優先解決
2022/06/16
【移民澳洲】簽證審批工作癱瘓 新政府稱需優先解決

你可能感興趣

【移民澳洲】海外搜尋租盤數激增升 香港增1倍
14:39 2022/07/22
【移民澳洲】海外搜尋租盤數激增升 香港增1倍
【移民澳洲】各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平
14:37 2022/07/15
【移民澳洲】各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
09:05 2022/07/06
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
移民 經濟 海外物業 樓價 澳洲 墨爾本 悉尼 坎培拉 布里斯本 加息

上一篇文章

德國零售銷售暴瀉 創近30年最大按年跌幅

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏首運糧船傳已出發 南部遭俄軍12導彈轟炸（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

非裔殘疾男意大利街頭兜售遭打死 路人拍片不救人捱轟
非裔殘疾男意大利街頭兜售遭打死 路人拍片不救人捱轟
PSY搞濕身演唱會出意外 工作人員20米高處墜落身亡
PSY搞濕身演唱會出意外 工作人員20米高處墜落身亡
【烏克蘭戰爭】烏首運糧船傳已出發 南部遭俄軍12導彈轟炸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏首運糧船傳已出發 南部遭俄軍12導彈轟炸（不斷更新）
【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款
【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款
新型冠狀肺炎全球疫情（08月01日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月01日 時間18:00）
【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款