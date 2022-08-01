法國終止公共衛生緊急狀態 新法僅留1防疫措施

法國在新冠肺炎疫情大流行時實施公共衛生緊急狀態，維時已超過兩年。國會早前表決通過，以新法例取代公共衛生緊急狀態，大幅削減政府強制實施防疫措施的權力，只留下一項防疫限制。

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法國國民議會上周投票，贊成於周一（1日）起終止2020年3月時實施的公共衛生緊急狀態，政府不再能夠實施強制推行的防疫措施如封城﹑宵禁﹑口罩令及疫苗通行證。

新法令下，政府能夠強制執行的防疫手段只有要求民眾，從外國或法屬海外領土入境時必須出示新冠檢測陰性證明。如果有更危險的變種病毒出現，政府才可實施有關限制。一旦醫療系統面臨飽和危機，前往法屬海外領土亦需出示陰性檢測結果。

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上議員巴斯（Philippe Bas）表示，如果未來再有衛生危機，政府需要更多權力的話，國會需要逐一商討。現時政府仍可利用流行病學統計工具收集公共衛生數據，但權力只到2023年6月30日。

不過，新法中取消對醫療人員的強制疫苗接種要求引起衛生署﹑業內人士及醫護人員工會不滿，反對重新引入因未打疫苗被停工的同業人員。

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責任編輯：吳漢培