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【施政報告】投資基金公會：紅黃碼未能與其他金融中心看齊、須清晰免隔離路線圖　倡允許內地養老金投資MPF

宏觀解讀 14:58 2022/08/01

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【施政報告】投資基金公會：紅黃碼未能與其他金融中心看齊、須清晰免隔離路線圖　倡允許內地養老金投資MPF

2022年施政報告諮詢期開始，並於10月19日發布，香港投資基金公會提出4項建議，包括爭取內地養老基金投資香港強積金計劃、放寬現有基金互聯互通安排等。投資基金公會主席鄒建雄表示，香港現行隔離防疫政策遠較其他海外地區嚴格，就算推出「紅黃碼」制度也未能與其他國際金融中心看齊，籲港府須提出清晰的免隔離回港路線圖。

在通關議題上，鄒建雄坦言，現時港府隔離政策令香港人才流失，以往亞洲區域性基金界工作需經常往返香港，但由於每次來港均需7日隔離，業界將部分職能遷移到新加坡，香港業界招聘上亦有一定困難。

鄒建雄認為，目前很多城市已沒有隔離措施，若地區性同業的工作路線已習慣不來香港，將會使港投資地位下降。他建議，施政報告需提出免隔離回港措施的路線圖，公開考慮因素、決定指標及開通條件。

李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數 海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥，可見【下一頁】

倡容許內地養老金投資香港MPF

其他建議方面，鄒建雄認為，內地養老金第二支柱（企業年金及職業年金）及第三支柱（個人或家庭自主安排年金）潛力大，期望政府向中央反映，爭取容許相關支柱投資香港強積金「核准匯集投資基金」。

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，現時此建議只是一個初步階段，因牽涉到養老問題，中央需要審慎和風險可控的角度考慮，因此或需長時間處理和建構政策。

 

優化跨境計劃　處理滬深港通、債券通短處

目前，香港和內地有多項基金互聯互通機制，包括「基金互認安排計劃」、「跨境理財通」及「ETF 通」。鄒建雄表示，業界對跨境計劃有提出有不同建議，包括：

  • 「基金互認安排計劃」——放寬嚴苛的限制，如取消50／50%銷售規模的規定
  • 「跨境理財通」——增加產品種類，而不僅只是容許低至中風險產品，以及容許提供投資建議
  • 「ETF通」——擴闊產品種類，納入在其他市場註冊及投資在其他市場及資產類別（如債券）的ETFs。

另外，在滬深港通和債券通，鄒建雄提出，目前業界仍面對多項難處，包括在股票互聯互通中，不容許大宗交易、節日或假日交易、參與A股上市認購（IPO）。在債券通方面，機制現時只提供現金債，因此產品範圍有限，而操作仍有不少技術的障礙。

他表示，內地股票及債券的市值中，海外投資者現時的佔比僅約3%至5%，而參考其他新興市場經驗，外資的佔比應至少達20%至30%，因此透過改進滬深港通和債券通的各種問題，相信未來數年其佔比可增加兩至三倍。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車、浙江世寶

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實習記者：張巧怡

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【香港經濟】投資基金公會就施政報告提出4項建議　包括提出免隔離回港措施路線圖

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