俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話

俄烏戰爭導致能源價格飆升，俄羅斯一段政治宣傳片就抓住這一點，力讚俄羅斯有平價能源及美女來吸引外國人移民當地，更指俄羅斯有能力承受數千次制裁。不過有網民似乎不太受落，更有人針對這條片二次創作，稱要還原俄羅斯的真實情況。

【女子歐洲國家盃】英格蘭奪冠 早過男子隊 【下一頁】

《美國之音》（Voice of America）記者Fatima Tlis近日在Twitter上載一段移民俄羅斯的宣傳片，指這段短片是由俄羅斯國營Telegram頻道推送。

影片旁述内容

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

片長不足1分鐘，旁述用英文推銷俄羅斯，讚美俄羅斯有美味佳餚、美女、廉價天然氣等多個移民至俄羅斯的優點。

宣傳片

旁述更盛讚俄羅斯的經濟體足以承受數以千計的制裁（Economy that can withstand thousands of sanctions.）。

這段影片在Twitter引起廣泛討論，部分用戶對影片内容十分困惑。Fatima在Twitter留言，指雖然未能確定製作影片者的身份，但認為俄羅斯國營Telegram頻道會繼續大肆宣揚短片。

【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款 【下一頁】

不少網民留言表示，如果無表明這是俄羅斯政治宣傳片，自己會以為影片有諷刺意味，質疑俄方為何會覺得影片内容能吸引外國人移民俄羅斯。

二次創作版本

有網民更二次創作這段宣傳片，表示新影片内容還原了俄羅斯的真實情況。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲