俄羅斯用平價能源及美女吸引移民 宣傳片成網絡熱話

俄烏戰爭導致能源價格飆升,俄羅斯一段政治宣傳片就抓住這一點,力讚俄羅斯有平價能源及美女來吸引外國人移民當地,更指俄羅斯有能力承受數千次制裁。不過有網民似乎不太受落,更有人針對這條片二次創作,稱要還原俄羅斯的真實情況。

《美國之音》(Voice of America)記者Fatima Tlis近日在Twitter上載一段移民俄羅斯的宣傳片,指這段短片是由俄羅斯國營Telegram頻道推送。

影片旁述内容

片長不足1分鐘,旁述用英文推銷俄羅斯,讚美俄羅斯有美味佳餚、美女、廉價天然氣等多個移民至俄羅斯的優點。

宣傳片

旁述更盛讚俄羅斯的經濟體足以承受數以千計的制裁(Economy that can withstand thousands of sanctions.)。

這段影片在Twitter引起廣泛討論,部分用戶對影片内容十分困惑。Fatima在Twitter留言,指雖然未能確定製作影片者的身份,但認為俄羅斯國營Telegram頻道會繼續大肆宣揚短片。

不少網民留言表示,如果無表明這是俄羅斯政治宣傳片,自己會以為影片有諷刺意味,質疑俄方為何會覺得影片内容能吸引外國人移民俄羅斯。

二次創作版本

有網民更二次創作這段宣傳片,表示新影片内容還原了俄羅斯的真實情況。

責任編輯:鄭錦玲